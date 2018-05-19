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大師智庫論壇／馬考：推綠色經濟 抗暖化威脅

2018-05-19 01:09經濟日報 記者江睿智／台北報導

德州農工大學講座教授、2007年諾貝爾和平獎得獎機構IPCC經濟領域重要成員馬考...
德州農工大學講座教授、2007年諾貝爾和平獎得獎機構IPCC經濟領域重要成員馬考（Bruce A. McCarl）表示，氣候變遷猶如擋不住的推土機，對全球糧食生產有深遠影響。 記者林澔一／攝影
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德州農工大學講座教授、2007年諾貝爾和平獎得獎機構IPCC經濟領域重要成員馬考（Bruce A. McCarl）昨（18）日表示，過去的連續四年是全球有紀錄來最熱的四年，氣候變遷猶如擋不住推土機，對全球糧食生產有深遠影響，造成產量減少、價格上升。民間和政府必須高度重視此一現象，並共同努力適應氣候變遷的影響。

「2018大師智庫論壇」由經濟日報與中華經濟研究院、第一銀行共同主辦，國泰金控、中技社、安聯投信為協辦單位，討論綠色經濟在台灣和國際上發展與做法。馬考在發表「氣候變對於糧食危機與區域經濟的影響」專題演講時，作上述表示。

他指出，在1880年左右，全球溫度每10年增加攝氏0.7度，但自21世紀後，升溫速度加快；總降雨量雖沒有改變，但嚴重不均，不是下暴雨就是大乾旱，現在發生大洪水、大乾旱機率比歷史上都多，美國政府有一極端氣候指數，將極熱、大雨、乾旱總合起來，指數一直在上升。

馬考表示，氣候變遷對農業影響極為深遠。水的供給減少，影響農業耕種。海平面上升，自1990年來上升了82公釐，淹沒了農地，導致農地流失。

溫度上升不只影響作物生長，還會導致病蟲害增加。美國1980年以前，乾旱土地占15%，而今占30%，這對糧食安全會帶來嚴重影響。

他還說，人類的食物中，對氣候變遷影響最大的有兩種，一葷一素，分別是牛肉跟稻米，所以要推動綠色經濟，降低溫室氣體排放，少吃牛肉或稻米是滿好的做法，「雖然要美國人不吃肉，實在有點難！」或者退而求其次，可以多吃些雞肉、豬肉或魚肉，少吃牛肉。

「2018大師智庫論壇」昨天登場，討論氣候變遷現象與台灣的對策。包括經濟日報社長...
「2018大師智庫論壇」昨天登場，討論氣候變遷現象與台灣的對策。包括經濟日報社長黃素娟、國泰金控暨國泰世華銀行副總經理龔金源、中經院院長吳中書、行政院副院長施俊吉、諾貝爾和平獎得主馬考、中研院經研所研究員蕭代基、中經院綠色經濟研究中心主任溫麗琪與中技社董事長潘文炎等產官學代表，共同合影。 記者林澔一／攝影
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氣候變遷國泰金控農業

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