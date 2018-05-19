大師智庫論壇／馬考：推綠色經濟 抗暖化威脅

2018-05-19 01:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北報導



德州農工大學講座教授、2007年諾貝爾和平獎得獎機構IPCC經濟領域重要成員馬考（Bruce A. McCarl）表示，氣候變遷猶如擋不住的推土機，對全球糧食生產有深遠影響。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

德州農工大學講座教授、2007年諾貝爾和平獎得獎機構IPCC經濟領域重要成員馬考（Bruce A. McCarl）昨（18）日表示，過去的連續四年是全球有紀錄來最熱的四年，氣候變遷猶如擋不住推土機，對全球糧食生產有深遠影響，造成產量減少、價格上升。民間和政府必須高度重視此一現象，並共同努力適應氣候變遷的影響。

「2018大師智庫論壇」由經濟日報與中華經濟研究院、第一銀行共同主辦，國泰金控、中技社、安聯投信為協辦單位，討論綠色經濟在台灣和國際上發展與做法。馬考在發表「氣候變對於糧食危機與區域經濟的影響」專題演講時，作上述表示。

他指出，在1880年左右，全球溫度每10年增加攝氏0.7度，但自21世紀後，升溫速度加快；總降雨量雖沒有改變，但嚴重不均，不是下暴雨就是大乾旱，現在發生大洪水、大乾旱機率比歷史上都多，美國政府有一極端氣候指數，將極熱、大雨、乾旱總合起來，指數一直在上升。

馬考表示，氣候變遷對農業影響極為深遠。水的供給減少，影響農業耕種。海平面上升，自1990年來上升了82公釐，淹沒了農地，導致農地流失。

溫度上升不只影響作物生長，還會導致病蟲害增加。美國1980年以前，乾旱土地占15%，而今占30%，這對糧食安全會帶來嚴重影響。