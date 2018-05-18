破謠言 貿協攜手大潤發 上海推銷屏東鳳梨

2018-05-18 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



台灣鳳梨價格日前大跌，曾有消息稱是因大陸無預警暫停進口所致。不過，台灣貿易中心（外貿協會）上海代表處18日攜手大潤發，在大潤發上海大寧店舉行鳳梨推薦會，促銷來自屏東的金鑽鳳梨。

台灣貿易中心上海代表處首席代表張企申表示，他印象中去年在上海銷售的台灣鳳梨1斤（500公克）大約是15元，但這次在大潤發上架的鳳梨1斤只要人民幣9.9元（約新台幣45元），上海民眾可趁機好好品嚐來自台灣的鳳梨。

上海這次從台灣進口三個貨櫃的鳳梨，負責這次鳳梨進口的台資「上海因幾米科貿有限公司」蔡姓負責人表示，這波台灣鳳梨價格下跌主要是「海南問題」而非「兩岸問題」。

所謂「海南問題」是指，部分台灣農民前些年引進台灣品種的鳳梨到海南種植，目前已陸續上市銷售，數量一多自然影響價格。

不過，蔡姓台商強調，台灣本土所生產的鳳梨，無論是香氣或酸甜比還是略勝海南一籌，因此很受大陸民眾喜愛。

大潤發華東地區水果採購負責人也表示，台灣鳳梨甜度可達到16度，華東地區的消費者接受度很高。除了鳳梨以外，台灣的紅肉火龍果在上海的銷售情況也很不錯。