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土耳其熱度不減 明年團費恐漲

2018-05-18 20:34經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

旅遊品質保障協會今（18）日舉辦記者會，點出四大旅遊趨勢，包括歐美長程線「旺季不旺、淡季不淡」、日本線「半自由行」正夯、土耳其熱潮不退及國旅自由行占比攀升。

暑期旅遊來臨，旅遊業迎來旺季，品保協會今天公布各旅遊線路的趨勢及合理團費，供消費者參考。

根據品保協會的報告內容，可看出旅遊界正形成四大趨勢。首先是隨機位供給充足，歐美長程線呈現「旺季不旺、淡季不淡」趨勢。品保協會委員、鳳凰旅行社總經理陳慧貞表示，飛的歐洲航班一年比一年多，機位供給相當充足，部分航空公司也在非旺季期間推出促銷方案，因此國人不會集中在暑假旺季前往歐洲，反而移到五、六月等非旺季期間。

第二個趨勢是土耳其旅遊熱度不減，整體機位供不應求，加上土耳其航空持續促銷機票，進而壓低團費。品保協會委員、雄獅旅行社副理陳民峯表示，目前土耳其10日遊的團費最低3萬元有找，餐食、住宿、景點門票全包，還住五星級飯店，CP值超高，吸引國人蜂擁前往土耳其。

但陳民峯提醒，土國政府補貼或土耳其航空促銷活動不可能長期持續下去，明年團費有可能恢復常態，漲約五、六千元，3萬元有找的團費將絕跡。

第三個旅遊趨勢是為了降低赴日自由行的風潮，旅行社推出愈來愈多團體自由行行程，比如安排一天自由活動，讓旅客可以血拼，同時也降低日本線的團費。

最後一個趨勢是國旅散客占比不斷上升，團客快速萎縮，特別是露營盛行，加速團體旅遊占比下降速度。

除了四大趨勢外，在陸客大幅縮減背景下，台灣入境旅遊市場也產生極大變化。品保協會委員、協和旅行社執行董事連郁傾表示，儘管政府透過免簽鼓勵東南亞觀光客來台，但來台觀光客前四名依據是日本、大陸、港澳及韓國，格局並沒有改變。而起，東南亞消費力遠不如大陸，政府要振興觀光，還是得搞好兩岸關係，讓口袋「麥克」的大陸民眾來台觀光消費。

土耳其觀光旅行社

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