親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

馬來西亞前總理納吉被搜查 財物市值達75億台幣

白木屋慘賠近5億 陳根德：真的撐不下去了

第一銀行贊助凌雲國中曲棍球校隊 支持偏鄉體育

2018-05-18 20:33經濟日報 記者吳苡辰╱即時報導

第一銀行長期支持與贊助體育活動，在得知「桃園凌雲國中曲棍球校隊」訓練經費不足、球員多來自經濟弱勢家庭後，於2017年贊助該隊曲棍球棍及訓練球具，今年再贊助全新比賽隊服及國外比賽經費20萬元，協助該隊赴美競技，一圓夢想。

第一銀行董事長董瑞斌5月17日還前往桃園鼓勵這群偏鄉的曲棍球小將，希望他們為國爭光，桃園市鄭文燦市長也頒發感謝狀，感謝第一銀行提供球隊最實際的幫助，力挺臺灣體育發展。

董瑞斌表示，凌雲國中曲棍球校隊屢獲佳績的背後，除了隊員努力不懈，還有教練辛勤的付出與培訓，第一銀行希望讓偏鄉的孩子們能夠無後顧之憂，全心投入訓練及比賽，期許隊員在國內外賽事發光發熱，未來也能回饋社會，傳承體育實力，延續愛的循環。

「桃園市凌雲國中曲棍球校隊」逾半數隊員來自原住民、中低收入戶家庭，礙於訓練經費不足，隊員常使用他校汰舊之球具，訓練成效受限。第一銀行秉持「在地經營 在地關懷」之理念，於2017年安排龍潭分行志工前往該校關懷，捐贈全新曲棍球棍20支、防守面具4只及護脛18雙，讓球員能安全打球發揮實力，並安排當代藝術家吳日勤博士前往指導球員彩繪木椅，提升球員的藝術素養。

該隊在曲棍球領域表現亮眼，連續奪下「107年度全國協會盃曲棍球錦標賽」國中女生組冠軍及「106年度全國中正盃曲棍球錦標賽」國中女生組亞軍，更獲中華民國曲棍球協會推薦參加2018年美國加州盃曲棍球國際邀請賽，由於國外賽事旅費食宿費用高昂，第一銀行贊助20萬及全新隊服18套，助選手出國參賽，發揮實力為國爭光。

第一銀行每年投入上千萬元舉辦及贊助各類盃賽，不但辦理桌球夏令營，讓體育發展向下扎根，也透過桌球錦標賽、網球錦標賽等賽事，提供平台予選手切磋交流，更積極培養優秀選手，成立男子桌球隊、認養中小學桌球隊，透過系統性、長期性的規劃，扶植潛力體壇新星，希望發揮拋磚引玉的效果，邀請各界奉獻心力，共同扶植台灣體育發展。

第一銀行贊助桃園凌雲國中曲棍球隊出國比賽經費，董瑞斌董事長領取感謝狀並為孩子們加...
第一銀行贊助桃園凌雲國中曲棍球隊出國比賽經費，董瑞斌董事長領取感謝狀並為孩子們加油打氣。第一銀行提供
分享

第一銀行曲棍球體育

相關新聞

新航併麾下勝安航空前 先把機艙升級

2018-05-18 17:08

關於一蘭拉麵 你所不知道的三個秘密

2018-05-18 15:54

「轉機」商機 外籍航空爭相返台

2018-05-18 14:23

首件公辦都更順利開拆 柯文哲致詞哽咽

2018-05-18 12:18

台積電員工出手速度快 新竹房價連三季上揚

2018-05-18 09:20

策略經營／趙文豪…價值創新 做大品牌

2018-05-18 04:21

品牌計畫／以客為尊 服務到心坎裡

2018-05-18 04:21

高績效企業／做決策 活用三張表

2018-05-18 04:21

行銷線上／校園展店 測試新經營模式

2018-05-18 04:21

港口事業多元發展 繳佳績

2018-05-18 01:37

扶持小公司 聯廣邁向規模化

2018-05-18 01:36

其昜與印機車廠簽約

2018-05-18 01:36

台印尼農業合作 近日簽署

2018-05-18 01:36

聯廣擴版圖 衝刺多元營收

2018-05-18 01:36

塔塔有意攜台廠攻電動車

2018-05-18 01:36

臺灣風能揭牌 培育風電人才

2018-05-18 01:36

聯廣版圖擴大 拿下先勢7成股權

2018-05-18 01:12

影╱台酒推出「Baby」北啤精釀啤酒 雙北限定

2018-05-17 22:06

最受網友歡迎的企業家 張國煒：努力讓星宇盡善盡美

2018-05-17 21:25

影／台灣生產世界第一的東西 連美國大兵都愛

2018-05-17 17:15

中華電設網銀 添審核項目

2018-05-17 03:40

全台僅存狗骨頭工廠 一堂億元訂單的課

2018-05-11 09:28

財經觀點／今年房市修正 谷底會走很久

2018-05-07 23:37
看更多

熱門文章

郭台銘霸氣宣示進軍半導體 一張表看談話重點

2018-05-18 01:36

白木屋慘賠近5億 陳根德：真的撐不下去了

2018-05-18 19:22

台積電員工出手速度快 新竹房價連三季上揚

2018-05-18 09:20

彭雪芬違反金金分離新制 將辭新光金董事

2018-05-17 22:43

富邦媒momo購物網超越網家 躍網購龍頭

2018-05-18 01:36

專利布局建功！化敵為友 大立光搶下三星單

2018-05-18 01:36

首件公辦都更順利開拆 柯文哲致詞哽咽

2018-05-18 12:18

這家銀行員工平均年薪破百萬 還要加薪

2018-05-17 23:14

日圓盤中貶至3個月低 交易員：逢低可買

2018-05-18 11:07

三條將完工捷運 這一站建案最多人點擊

2018-05-18 09:58

名家觀點／APG防洗錢評鑑 我能過關嗎

2018-05-18 01:16

無人載具實驗 可延長至四年

2018-05-18 01:36

最受網友歡迎的企業家 張國煒：努力讓星宇盡善盡美

2018-05-17 21:25

鴻海進軍半導體／第一步 可能瞄準IC設計

2018-05-18 01:36

關於一蘭拉麵 你所不知道的三個秘密

2018-05-18 15:54

村田承諾供貨？ 英業達：純屬臆測

2018-05-18 12:53

大立光拿下三星訂單 鞏固全球手機鏡頭霸主地位

2018-05-18 10:55

林恩平轉投資 圍繞醫療領域

2018-05-18 01:36

委託書徵求門檻拉高 4金控恐受影響

2018-05-17 22:18

魏哲家：AI+5G帶動需求爆發

2018-05-18 01:36

中壽500億資金到手 大投資

2018-05-18 00:18

金融業徵委託書 門檻拉高

2018-05-18 00:53

金金分離 意外波及新光金

2018-05-18 00:59

投資人陳情大同現增是詐騙 證期局：審查中

2018-05-17 20:49

誰最可能抱回今年世足賽金杯 瑞銀告訴你

2018-05-18 06:39

賴揆訪竹科 半導體業者頻問「5缺」

2018-05-18 01:10

蔡總統：不會再有「批發式租稅優惠」

2018-05-18 01:06

新壽砸300億 打造12大建設

2018-05-18 01:27

富邦金、國泰金擴大增資 充實海外銀彈

2018-05-18 01:41

不是爸媽不是銀行 千禧世代理財資訊多來自臉書

2018-05-18 06:38

國際品牌最青睞城市 台北名列全球第三名

2018-05-18 12:24

白木屋宣布 一周內停業

2018-05-18 15:24

夏天到了！星巴克推星冰樂限時買一送一

2018-05-18 15:52

外資持續出走 台幣挑戰3字頭

2018-05-18 00:48

中鋼發行60億公司債 22家金融機構搶標

2018-05-18 17:44

郭台銘大陸演講：半導體一定會做

2018-05-18 00:19

「轉機」商機 外籍航空爭相返台

2018-05-18 14:23

新航併麾下勝安航空前 先把機艙升級

2018-05-18 17:08

賴清德3小時座談 半導體業者：感受誠意

2018-05-17 21:00

台灣之星獲利數字 報佳音

2018-05-18 01:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top