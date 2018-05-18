第一銀行贊助凌雲國中曲棍球校隊 支持偏鄉體育

2018-05-18 20:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ╱即時報導



第一銀行長期支持與贊助體育活動，在得知「桃園凌雲國中曲棍球校隊」訓練經費不足、球員多來自經濟弱勢家庭後，於2017年贊助該隊曲棍球棍及訓練球具，今年再贊助全新比賽隊服及國外比賽經費20萬元，協助該隊赴美競技，一圓夢想。

第一銀行董事長董瑞斌5月17日還前往桃園鼓勵這群偏鄉的曲棍球小將，希望他們為國爭光，桃園市鄭文燦市長也頒發感謝狀，感謝第一銀行提供球隊最實際的幫助，力挺臺灣體育發展。

董瑞斌表示，凌雲國中曲棍球校隊屢獲佳績的背後，除了隊員努力不懈，還有教練辛勤的付出與培訓，第一銀行希望讓偏鄉的孩子們能夠無後顧之憂，全心投入訓練及比賽，期許隊員在國內外賽事發光發熱，未來也能回饋社會，傳承體育實力，延續愛的循環。

「桃園市凌雲國中曲棍球校隊」逾半數隊員來自原住民、中低收入戶家庭，礙於訓練經費不足，隊員常使用他校汰舊之球具，訓練成效受限。第一銀行秉持「在地經營 在地關懷」之理念，於2017年安排龍潭分行志工前往該校關懷，捐贈全新曲棍球棍20支、防守面具4只及護脛18雙，讓球員能安全打球發揮實力，並安排當代藝術家吳日勤博士前往指導球員彩繪木椅，提升球員的藝術素養。

該隊在曲棍球領域表現亮眼，連續奪下「107年度全國協會盃曲棍球錦標賽」國中女生組冠軍及「106年度全國中正盃曲棍球錦標賽」國中女生組亞軍，更獲中華民國曲棍球協會推薦參加2018年美國加州盃曲棍球國際邀請賽，由於國外賽事旅費食宿費用高昂，第一銀行贊助20萬及全新隊服18套，助選手出國參賽，發揮實力為國爭光。