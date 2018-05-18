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貿協領軍 攜手印度貿易推廣組織多方合作

2018-05-18 20:33經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

在國際貿易局積極推動促成下，外貿協會印度貿易推廣組織（ITPO）於本（2018）年1月簽署合作備忘錄後，隨即展開多方合作，18日兩機構於新德里舉行雙邊會議會前會，由貿協秘書長葉明水及ITPO CEO Mr. Deepak Kumar 共同主持，駐印度代表處經濟組組長楊宏、貿易局副組長陳新發等共同與會，為臺印將來更廣泛的合作進行熱身。

外貿協會與ITPO在會展合作、產業交流等皆達成具體合作共識，第一屆TAITRA-ITPO雙邊會議預計將於今年10月在臺北登場，為臺印廠商合作開拓更多機會。兩機構同意透過會展加強產業交流與合作，其中，ITPO將組團參與今年10月「台北國際電子產業科技展」以及2019年的「台北國際電腦展」、「台北國際食品展覽會」等。同時，將協助貿協辦理今年10月在班加羅爾舉辦的 SMART ASIA 2018。而貿協也將參加ITPO 於新德里辦理之安控產業展覽，協助臺灣廠商爭取政府採購商機。

另一方面，雙方也同意於第三地市場推動臺印企業交流，共同舉辦論壇、洽談會等，為雙邊廠商尋求更多合作機會。雙方也強調人才培育與交流之重要性，預計將藉由組團互訪或透過如IEIA、AMF等會展論壇機會，加強兩機構人才訓練。

葉明水表示，2017年雙邊貿易較前年成長27%，來到63億美元，但從臺印合作潛力來看，相信仍有無窮的進步空間。貿協今年將組織及參與29項印度拓銷活動，包括展覽、貿易訪問團等，本次會議則適逢貿協首度於印度舉行「台灣形象展」，由ITPO擔任協辦單位，於5月17日至19日在新德里展出。

根據國際貨幣基金(IMF)最新報告，印度為2018年全球成長最快的經濟體，預估經濟成長率將達到7.4%、2019年達到7.8%，經濟前景穩定樂觀，貿協與ITPO攜手，未來可望多方推動會展、智慧城市、電動車、綠色產業等多方面合作，結合雙邊優勢，為臺印企業互蒙其利。

貿協秘書長葉明水(右)與ITPO CEO Mr. Deepak Kumar。貿協...
貿協秘書長葉明水(右)與ITPO CEO Mr. Deepak Kumar。貿協/提供
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印度新德里外貿協會

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