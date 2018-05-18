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馬來西亞前總理納吉被搜查 財物市值達75億台幣

白木屋慘賠近5億 陳根德：真的撐不下去了

經濟解析／就是這些原因 壓垮了白木屋

2018-05-18 20:32經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

老牌蛋糕店白木屋驚傳歇業，餐飲業者分析造成白木屋撐不下去的四關鍵因素，包括餐飲業原物料、人事成本逐年增加、面臨85度C及COVA、安普蕾修等國際連鎖品牌強力競爭、單價偏高、加上白木屋多年來只集中於烘焙商品，單一品項競爭力不足，最終不敵殘酷市場。

業者說，近年餐飲通路業原物料、人事成本增加已是所有業者的壓力，而白木屋在此環境下，仍定位「精緻高品質」的蛋糕店，像手工6吋蛋糕售價700元左右，8吋約900多元，並不便宜。

而本土品牌要走高價位路線，勢必面臨二個挑戰，其中一個就是「定位不明」。餐飲業者分析，國人飲食習慣仍有「外來月亮較圓」的迷思，比如同樣價位的單高，口感也差不多，但消費者就會選擇外國品牌，認為外國品牌才值這個錢，這是本土品牌的先天劣勢。

在COVA、Lady M、安普蕾修等國際糕點品牌未踏入台灣市場前，白木屋長期雄踞高價位糕點市場，但外來競爭者叩關後，白木屋在消費者心中的品牌價值快速滑落，加上連鎖平價蛋糕品牌85度C分食掉大部分糕點市場，白木屋市場定位陷入「不上不下」困境。

除此之外，在消費者喜好變動頻繁的台灣市場，愈來愈難靠單一品項長期撐下去，像85度C同時賣糕點及飲品；以手搖飲品「日出茶太」起家的六角集團，餐飲觸角也伸向烘焙、咖啡等領域。

餐飲業者直言，白木屋多年來死守糕點市場，在各路列強的競爭下，其競爭力節節敗退，原物料及人力成本大幅攀升，遂成了壓垮白木屋最後一根稻草。

85度C

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