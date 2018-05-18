親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

職棒當盃賽打！初代象帶你重回中職元年

關於一蘭拉麵 你所不知道的三個秘密

2018-05-18 15:54經濟日報 記者李至和╱即時報導

一蘭拉麵進駐新光三越A11館，將在6月1日開幕，是全球首間在百貨公司內24小時營業的分店，且店裝也是全球唯一以創業初期本店風貌呈現的設計。為了確保品質與服務穩定，隱藏著三個鮮少人知的小祕密，在這次別館開幕時，一次公開。

空位燈號有玄機

日本一蘭拉麵點為了讓消費者獨來獨往吃麵，除了座席採獨立空間設計外，也設置了空位指示燈，消費者只要看到指示燈該位置亮起「空」藍燈，即可自行入座，不過因為台灣消費者對此並不熟悉，還是有專人帶位。

在這個空位指示燈中，有個小小的紅燈，有時會閃爍亮起，根據一蘭拉麵表示，這是讓員工識別用的。雖然一蘭拉麵沒有限制消費者用餐時間，且消費者點餐後，５分鐘以內會將餐點送達，但只要消費者座在位置上超過15分鐘，在空位指示燈中就會亮起小小的閃爍紅燈，讓店員注意消費者是否有特別的需求，才會停留時間比較長。

神秘的赤紅祕製醬汁

一蘭拉麵長期只賣一種口味的拉麵，為了確保湯頭與口味品質穩定，海外除了香港與紐約設有中央廚房外，台灣與其他市場的湯頭都是在日本中央工廠製作，再每日空運到店。

每碗拉麵上都會放上一勺祕製赤紅醬汁，同樣是在日本製作，且整個一蘭拉麵集團中，僅有四個人知道這個醬汁的配方，且這四個人都只知道其中部分的關鍵。一蘭拉麵表示，公司內部除了這四個人外，沒有人知道這些配方，且也不知道這四個神祕人是誰，為了確保祕方不外傳與失傳，這四人也不能同時搭同一班飛機或交通工具。

台灣人吃麵時間長

一蘭拉麵來台經營將近一年，目前仍需要排隊，用餐尖峰時段平均排隊時間約3、4個小時，非尖峰時段約1、2個小時，深夜凌晨也要約30分鐘，台灣排隊時間為什麼這麼長，答案是台灣人停留在位置上的時間比日本多30分鐘。

一蘭拉麵觀察，日本消費者平均停留時間約30分鐘，台灣消費者平均停留約1個小時，不因因為吃得慢，可能是因為要拍照、打卡，對用餐環境好奇，或是對用餐方式不熟悉所致，這也造成排隊時間相對較久的原因。

一蘭拉麵獨特的獨立個人位置。記者李至和／攝影
一蘭拉麵獨特的獨立個人位置。記者李至和／攝影
分享
一蘭拉麵進駐新光三越A11館，將在6月1日開幕，是全球首間在百貨公司內24小時營...
一蘭拉麵進駐新光三越A11館，將在6月1日開幕，是全球首間在百貨公司內24小時營業的分店，且店裝也是全球唯一以創業初期本店風貌呈現的設計。記者李至和／攝影
分享
一蘭拉麵為了讓消費者免除沒有衛生紙使用的困境，在廁所內會設置六個衛生紙捲筒，在新...
一蘭拉麵為了讓消費者免除沒有衛生紙使用的困境，在廁所內會設置六個衛生紙捲筒，在新光三越A11別館內也有，但僅有一間設有六捲，讓消費者尋寶。記者李至和／攝影
分享

拉麵一蘭

相關新聞

「轉機」商機 外籍航空爭相返台

2018-05-18 14:23

首件公辦都更順利開拆 柯文哲致詞哽咽

2018-05-18 12:18

台積電員工出手速度快 新竹房價連三季上揚

2018-05-18 09:20

策略經營／趙文豪…價值創新 做大品牌

2018-05-18 04:21

品牌計畫／以客為尊 服務到心坎裡

2018-05-18 04:21

高績效企業／做決策 活用三張表

2018-05-18 04:21

行銷線上／校園展店 測試新經營模式

2018-05-18 04:21

港口事業多元發展 繳佳績

2018-05-18 01:37

扶持小公司 聯廣邁向規模化

2018-05-18 01:36

其昜與印機車廠簽約

2018-05-18 01:36

台印尼農業合作 近日簽署

2018-05-18 01:36

聯廣擴版圖 衝刺多元營收

2018-05-18 01:36

塔塔有意攜台廠攻電動車

2018-05-18 01:36

臺灣風能揭牌 培育風電人才

2018-05-18 01:36

聯廣版圖擴大 拿下先勢7成股權

2018-05-18 01:12

影╱台酒推出「Baby」北啤精釀啤酒 雙北限定

2018-05-17 22:06

最受網友歡迎的企業家 張國煒：努力讓星宇盡善盡美

2018-05-17 21:25

影／台灣生產世界第一的東西 連美國大兵都愛

2018-05-17 17:15

飛特立航空 發表全台最大醫療專機隊

2018-05-17 14:32

離岸風電國產人才培育今天起啟動

2018-05-17 14:26

買畫省裝潢、提高租金 搬家帶著走

2018-05-17 14:26

和桐擬在墨西哥 建清潔用品原料廠

2018-05-17 13:28

新北市輔導製造業轉型觀光工廠 最高補助150萬元

2018-05-17 13:20

懷特新藥獲肯定 六成患者治療後可緩解癌因性疲憊症

2018-05-17 12:21

美國國際橡塑膠展 貿協率企業拓商機

2018-05-17 12:16

郭台銘：基因檢測我至少能活到120歲 要向李嘉誠學習

2018-05-17 12:14

新店央北標地紅不讓 金控也瘋狂

2018-05-17 12:05

影／直擊星宇航空總部 張國煒親自導覽

2018-05-17 11:19

影／專訪星宇航董座張國煒

2018-05-17 11:15

中華電設網銀 添審核項目

2018-05-17 03:40

全台僅存狗骨頭工廠 一堂億元訂單的課

2018-05-11 09:28

一包10元的奶茶茶包 如何幫3點1刻創下1.2億年營收？

2018-05-10 11:07

90秒生產出特斯拉零件 台企「智慧製造」新贏家是他！

2018-05-10 10:52

財經觀點／今年房市修正 谷底會走很久

2018-05-07 23:37
看更多

熱門文章

郭台銘霸氣宣示進軍半導體 一張表看談話重點

2018-05-18 01:36

產金分離、金金分離傻傻分不清 一次讓你搞懂

2018-05-17 19:54

彭雪芬違反金金分離新制 將辭新光金董事

2018-05-17 22:43

影／台灣生產世界第一的東西 連美國大兵都愛

2018-05-17 17:15

台積電員工出手速度快 新竹房價連三季上揚

2018-05-18 09:20

富邦媒momo購物網超越網家 躍網購龍頭

2018-05-18 01:36

專利布局建功！化敵為友 大立光搶下三星單

2018-05-18 01:36

賴清德：半導體是智慧國家的重要基礎

2018-05-17 16:22

日圓盤中貶至3個月低 交易員：逢低可買

2018-05-18 11:07

這家銀行員工平均年薪破百萬 還要加薪

2018-05-17 23:14

金金分離公股不適用民股 彭雪芬先中槍

2018-05-17 17:16

首件公辦都更順利開拆 柯文哲致詞哽咽

2018-05-18 12:18

這張卡沒有現金回饋也沒有紅利點數 有效卡卻高達82％

2018-05-17 16:41

名家觀點／APG防洗錢評鑑 我能過關嗎

2018-05-18 01:16

無人載具實驗 可延長至四年

2018-05-18 01:36

最受網友歡迎的企業家 張國煒：努力讓星宇盡善盡美

2018-05-17 21:25

三條將完工捷運 這一站建案最多人點擊

2018-05-18 09:58

鴻海進軍半導體／第一步 可能瞄準IC設計

2018-05-18 01:36

東芝半導體通過中國反壟斷法審查 將如期出售

2018-05-17 20:04

金管會公布自然人董事規定 大型金控、銀行影響最大

2018-05-17 16:49

委託書徵求門檻拉高 4金控恐受影響

2018-05-17 22:18

賴清德3小時座談 半導體業者：感受誠意

2018-05-17 21:00

金管會宣布金金分離規定 彭雪芬也被波及

2018-05-17 17:53

魏哲家：AI+5G帶動需求爆發

2018-05-18 01:36

金融業徵委託書 門檻拉高

2018-05-18 00:53

林恩平轉投資 圍繞醫療領域

2018-05-18 01:36

投資人陳情大同現增是詐騙 證期局：審查中

2018-05-17 20:49

金金分離 意外波及新光金

2018-05-18 00:59

賴揆訪竹科 半導體業者頻問「5缺」

2018-05-18 01:10

中壽500億資金到手 大投資

2018-05-18 00:18

誰最可能抱回今年世足賽金杯 瑞銀告訴你

2018-05-18 06:39

蔡總統：不會再有「批發式租稅優惠」

2018-05-18 01:06

鴻海FII傳BAT想參與 郭台銘推工業互聯網平台

2018-05-17 19:36

大立光拿下三星訂單 鞏固全球手機鏡頭霸主地位

2018-05-18 10:55

不是爸媽不是銀行 千禧世代理財資訊多來自臉書

2018-05-18 06:38

村田承諾供貨？ 英業達：純屬臆測

2018-05-18 12:53

金金分離明年7月上路 金控董娘不能當其他金控董事

2018-05-17 20:45

新壽砸300億 打造12大建設

2018-05-18 01:27

富邦金、國泰金擴大增資 充實海外銀彈

2018-05-18 01:41

外資持續出走 台幣挑戰3字頭

2018-05-18 00:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top