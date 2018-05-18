關於一蘭拉麵 你所不知道的三個秘密

2018-05-18 15:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ╱即時報導



一蘭拉麵進駐新光三越A11館，將在6月1日開幕，是全球首間在百貨公司內24小時營業的分店，且店裝也是全球唯一以創業初期本店風貌呈現的設計。為了確保品質與服務穩定，隱藏著三個鮮少人知的小祕密，在這次別館開幕時，一次公開。

空位燈號有玄機

日本一蘭拉麵點為了讓消費者獨來獨往吃麵，除了座席採獨立空間設計外，也設置了空位指示燈，消費者只要看到指示燈該位置亮起「空」藍燈，即可自行入座，不過因為台灣消費者對此並不熟悉，還是有專人帶位。

在這個空位指示燈中，有個小小的紅燈，有時會閃爍亮起，根據一蘭拉麵表示，這是讓員工識別用的。雖然一蘭拉麵沒有限制消費者用餐時間，且消費者點餐後，５分鐘以內會將餐點送達，但只要消費者座在位置上超過15分鐘，在空位指示燈中就會亮起小小的閃爍紅燈，讓店員注意消費者是否有特別的需求，才會停留時間比較長。

神秘的赤紅祕製醬汁

一蘭拉麵長期只賣一種口味的拉麵，為了確保湯頭與口味品質穩定，海外除了香港與紐約設有中央廚房外，台灣與其他市場的湯頭都是在日本中央工廠製作，再每日空運到店。

每碗拉麵上都會放上一勺祕製赤紅醬汁，同樣是在日本製作，且整個一蘭拉麵集團中，僅有四個人知道這個醬汁的配方，且這四個人都只知道其中部分的關鍵。一蘭拉麵表示，公司內部除了這四個人外，沒有人知道這些配方，且也不知道這四個神祕人是誰，為了確保祕方不外傳與失傳，這四人也不能同時搭同一班飛機或交通工具。

台灣人吃麵時間長

一蘭拉麵來台經營將近一年，目前仍需要排隊，用餐尖峰時段平均排隊時間約3、4個小時，非尖峰時段約1、2個小時，深夜凌晨也要約30分鐘，台灣排隊時間為什麼這麼長，答案是台灣人停留在位置上的時間比日本多30分鐘。