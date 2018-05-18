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職棒當盃賽打！初代象帶你重回中職元年

高雄會展打響城市品牌 多國企業表達興趣

2018-05-18 15:50中央社 台北18日電

貿協率領國內會展相關業者，前往德國參加IMEX展，推廣高雄會展優勢，泰國阿聯酋等企業都表達興趣，考慮到高雄辦會議或獎勵旅遊。

由高雄市政府經濟發展局領軍、中華民國外貿發展協會高雄辦事處執行的「高雄會展產業推廣計畫」，5月15日至17日與經濟部貿易局、交通部觀光局合作，率領智崴、台灣藝術、集思及滿力等16家國內會展相關業者，前往德國法蘭克福參加2018年全球會議暨獎勵旅遊展（IMEX），推廣高雄會展軟硬體實力。

IMEX是全球最大獎旅展，也是全球會展城市爭相展出城市特色盛會，吸引來自超過150個國家3500名參展商及9000位買主參加；貿協今天透過新聞稿指出，今年高雄是第4次參加IMEX展，除設計形象鮮明的高雄城市館外，也透過實際參與、一對一洽談、辦理國外買主與媒體酒會及媒體廣告等宣傳，打響高雄城市品牌。

貿協指出，泰國的Events Travel Asia透過洽談，考慮2019或2020至高雄辦理超過3000人的直銷大會；國際生態旅遊協會(The International EcotourismSociety)也對高雄市在生態保育、交通與建築的發展現況表達高度興趣，考慮於2020或2024年，到高雄辦理約300人的生態及永續旅遊會議(Ecotourism &Sustainable Tourism Conference)。

而阿聯酋的True Value Travel則對高雄市的美麗環境與文化以及穆斯林友善環境留下深刻印象，也考慮在高雄辦理約300人的藥商會議與獎勵旅遊。

生態保育阿聯酋泰國

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