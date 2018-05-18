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消基會抽查 逾七成私立幼兒園收退費不符規定

2018-05-18 11:25經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

消基會今（18）日公布「私立幼兒園退費機制」抽查結果，發現此次抽查15家，僅四家私立幼兒園在收退費標準部分全數符合規定，不少私立幼兒園自訂收費標準，甚至有六間私立幼兒園收取定位金，也有不少間私立幼兒園公告的退費機制與當地主管機關規定不符，其中前總統馬英九的母校靜心幼兒園也遭點名。

消基會今日公布「私立幼兒園退費機制」抽查結果，發現此次抽查15家，僅四家私立幼兒...
消基會今日公布「私立幼兒園退費機制」抽查結果，發現此次抽查15家，僅四家私立幼兒園在收退費標準部分全數符合規定，不少私立幼兒園甚至自訂收費標準，有六間私立幼兒園收取「卡位」定位金。 記者葉卉軒／攝影
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靜心幼兒園駁斥，否認並未有「在註冊後、開學前，幼兒離園，將扣除行政作業費1,000元」的相關規定。

消基會指出，在公立幼兒園中籤率偏低，以及不希望孩子輸在起跑點等因素下，現在愈來愈多家長會為孩子選擇私立幼兒園，但這次抽查卻發現，有多達六間包括台中市私立如果幼兒園、新竹市私立加米幼兒園、台中市私立梵谷幼兒園、新竹市私立及幼幼兒園、財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義市私立景仁幼兒園與台中市私立台中榮民總醫院榮中幼兒園，皆在網頁上註明園方有收取定位金的「卡位」規定。

消基會董事長游開雄指出，不少業者多公告，若孩童確定就讀後，預繳的定位金將從當學期註冊費中抵扣，使消費者不覺得業者又多收額外的費用，但也有不少私立幼兒園自訂若於開學前無法就讀者，保證金不予退還的規則，甚至還有私立幼兒園要求家長簽署承諾書，即使最後沒有就讀，也要把定位金捐出作為學校興學之用。

游開雄強調，所謂「定位金」都是私立幼兒園業者自訂的收費項目，並未將定位金呈報主管機關備查，便巧立名目向消費者收取此費用，或自訂上開規則，已明顯違反《幼兒教育及照顧法》第51條，可處以6,000元以上、3萬元以下罰鍰。

此外，根據消基會此次抽查還發現，多數私立幼兒元在退費機制部分，都較現行規定嚴苛，台中市私立貝登堡幼兒園甚至還規定「因油價高漲，故停課日數的交通代辦費用恕不退還」。

消基會強調，各縣市訂定的幼兒園收退費辦法皆實施逾五年，至今調查仍有業者未最遵循法規，各縣市主管機關應加強稽察並追蹤後續改善狀況，以保障消費者權益。

幼兒園消基會

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