三條將完工捷運 這一站建案最多人點擊

2018-05-18 09:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



今年底北部環狀線第一階段、淡海輕軌、及台中綠線將陸續完工，數字科技旗下591新建案統計三條即將完工捷運站點周邊800公尺建案近一年來點擊熱度，前十名站點總點擊數破百萬次，最夯站為建案密集的淡海輕軌濱海義山站，其次為環狀線新埔民生站及台中綠線G11站。

淡海輕軌 報系資料照 分享 facebook

根據591新建案統計，淡海輕軌濱海義山站近一年總點擊數破15萬次，該區平均成交價約在22~24萬元，比前一站家樂福商圈每坪房價略低2萬元，鄰近商圈房價相對便宜，受購屋人喜愛。

淡海輕軌擠進排名的站別都是靠量體大的造鎮建案撐場，第四名濱海沙崙站近一年有破10萬次點擊數，周邊「宏盛新世界」一、二期建案，已陸續交屋，開價28~34萬元，「宏盛水悅」已近完工待公開；排行第六名的淡海新市鎮站，周邊也有近千戶可售量體的「海洋都心」系列建案，總價約在600~950萬元，吸引首購族群。

第二名是受惠於重劃區題材的環狀線新埔民生站，點擊數也逾15萬次，主要是周邊鄰近江翠北側重劃區的單元C，去年下半年首個水岸景觀個案「江翠Park」進場，稍晚進場的「新外灘3」銷售表現都不錯。

第五名環狀線中原站周邊鄰近中和華中橋西側重劃區，遠雄建設在此造鎮推案，從去年開始陸續推出「遠雄日安」、「遠雄和光」小坪數產品。

雙線交會站如景安站及新北產業園區站，挾著未來交通便利性強勢進榜，分居第七、九名。與中和線交會的景安站，周邊建案受捷運利多，反應不錯， 與機場捷運交會的新北產業園區站周邊頭前、副都心兩大重劃區加持，案量不小，去年底到今年第一季包括「潤泰峰盛」、「麗寶ALL IN ONE」進場。

台中捷運綠線（烏日文心北屯線）為台中第一條捷運，預計今年底試營運，路線主要行經文心路沿線，本次調查第三名G11站及第十名G12站位於南屯七、八期重劃區，綠地多生活品質佳，且還有COSTCO商場，線上建案詢問度高。