在都市造山不是夢！ 「若合山」小橋流水綠幔帳現身

2018-05-18 00:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



半畝塘17日舉行「若山II」慶豐收茶會，半畝塘創辦建築師江文淵表示，20年來，半畝塘集中上、下游的力量，只做一件事情，就是把自然帶回都市，「我們做到了！」。他說：半畝塘會持續在都市造山的運動。

如果一件事情持續20年，會是什麼光景呢？新竹竹北是一片廣大的重畫區，江文淵選在這裡開始造山運動，是為「若山」系列。4年前完工的「若山I」至今已經長出下一代的二代木，這個周末就要分送小樹苗給住戶，要把「若山」的精神再分享出去。

綠覆率高達217%的「若山II」在建築外觀上，仍是行人注目的焦點，但樹木的分佈與「若山I」不同。江文淵表示，「若山II」家家戶戶都有一個空中合院，種植喬木植栽，環景皆綠，增加綠覆率，這也是累積經驗後，所進行的設計。

2019年初完工的「若山III」則更有大膽的設計，除了綠覆率高達265%，也在建築外牆打造了一座樓梯，住戶可以選擇搭電梯回家，或是「爬山回家」；錫葉藤的紫花將在春夏形成一座花梯，備受住戶與市民的期待。

「樹，不是建築的立面而已。」江文淵表示，在進行「若山」系列建築之前，已經對竹北的植物、動物、溪流等生態進行調查，並在建築中規劃出動物的棲地，並利用植物遮蔭，而不是當成藝術品或裝飾品。