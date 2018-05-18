策略經營／趙文豪…價值創新 做大品牌

茶籽堂總經理趙文豪表示，茶籽堂融合在地職人手藝，發展出肖楠葉、水芙蓉、青蜜和荷葉四大植萃系列商品。 分享 facebook 台灣文創保養品牌茶籽堂（ChaTzuTang），今年將第四度與金馬影展合作推出聯名禮盒，而讓這個從苦茶油清潔劑工廠，近年來搖身一變成為精品文創人氣新品牌，七年級的總經理趙文豪，足足花了14年的時間。但是，趙文豪卻謙虛的說：「經營品牌，我很依賴公司每一位同事的創意和想法」。

信任員工 重視團隊合作

趙文豪認為「人各有長」，因此他既尊重團隊同事，也懂得放手，他說，「現在是一個強調合作的時代」。因為台灣已經從傳統製造業進入服務業，一個強調價值的時代，不僅人才的需求更多元，管理者的管理風格也應有所調整，趙文豪說，「輕鬆的環境，嚴謹的態度」這就是茶籽堂的工作文化。

關於經營管理，幽默風趣的趙文豪還做了一個很有創意的註解。他說，經營公司，就像玩「拼圖遊戲」，一塊塊拼圖，每一個邊邊角角都不一樣，該找什麼樣的人跟我一起搭，「得先認識自己」。

趙文豪不諱言指出，2013、2014那二年是他感覺最辛苦的時期，因為那時候發生大量的人員流動，甚至曾經一個月走了40%的人。或許是因為太年輕，就因為家族事業關係，接下總經理大位，「早期在管理上，總覺得要掌控他們（員工）的一切，這樣才覺得自己像個老闆」，再加上長期下來自己也逃避溝通，大批員工的離職潮，成了趙文豪「最痛的領悟」。

他開始認真面對關於自己的一切，也懂得投降，後來趙文豪才真正醒悟，當老闆是沒有退路的，千萬不能讓員工覺得「老闆不信任我」、「什麼事情都要等老闆」…，後來趙文豪開始學習放手，員工們的反饋愈來愈多，後來他也驚喜發現，「原來大家都把案子做得滿好的」。

推動契作 發展無毒栽培

趙文豪強調，「持續讓台灣豐富的資源與文化，更被看見」，這樣以台灣為主的理念，則是他唯一不容被破壞的堅持。

目前茶籽堂以苦茶油為基底所推出的清潔和保養品已達27支，並有新北石碇、宜蘭南澳、苗栗蓬萊村、台中新社、花蓮崙山，以及嘉義阿里山等六座契作農場，以無毒栽培的方式推動契作農場及苦茶樹新植計畫，趙文豪並擘畫起「復興台灣苦茶籽」大計。

儘管年營收預計在2019年就可以達破億元目標了，但趙文豪卻不急著拓展海外市場，他的另類行銷思維是，要讓「茶籽堂在台灣被世界看到」。

趙文豪說，他確實刻意先不讓茶籽堂外銷，但目前茶籽堂除了在觀光客多的松菸誠品設點外，也與免稅通路昇恆昌和華航合作，同時全台包括：Home Hotel、神旺、加賀屋、承億等40多家飯店、100多家民宿洗沐備品都是出自茶籽堂，就連W Hotel也正在洽談中，還有各種商業空間、精品選品店和餐廳，都可以看到茶籽堂。

趙文豪說，過去飯店和民宿，總覺得準備外國品牌的備品感覺才會比較高級，但是外國觀光客來台，當然就是想用看看台灣本土品牌的洗沐產品和保養品，他就是用這樣的觀點，讓茶籽堂成功打入旅遊相關產業。

在地融合 切入旅遊產業

趙文豪進一步指出，肖楠葉修護護手霜、水芙蓉潤澤護唇膏、碗盤洗潔液是茶籽堂一直以來最熱銷的人氣產品，除了有台灣大果苦茶油為主成分外，其他所運用的植萃成分，「如果台灣土地就有，我們就往土裡找」，趙文豪堅定地說。

同時，茶籽堂也融合在地職人手藝，與版畫藝術師──沐冉合作，以肖楠葉、水芙蓉、青蜜和荷葉四大植萃系列主題來刻畫，期待使用茶籽堂苦茶油護手、護唇系列產品的人，也能透過藝術創作，感受台灣土地美好的氛圍。

細微到連產品的包裝設計，都傳遞著台灣美學，因為趙文豪始終相信「台灣很好，只是我們都沒有認真、用心去發掘並在乎這塊土地」，正因為堅持這份對做善的事情，以及成功商業模式的結合，茶籽堂也成為台灣第八家B型企業。