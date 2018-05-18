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高績效企業／做決策 活用三張表

2018-05-18 04:21經濟日報 顏長川

數理科較強的工科畢業生再讀個企管碩士（MBA），就很容易在職場上冒出頭來；而在職場打滾過十幾年的中堅主管再補修個在職企管碩士（EMBA），也很容易更上幾層樓。他們的最大特色是對「數字」有感，用「比例」衡量，敢於做「決策」，具有「商業頭腦」及「科技背景」，是「長字輩主管」(C？O)不二人選。

英國職場人士有藉考「會計師執照」（CPA）強化財務管理知識的習慣，台灣職場人士則可參加「非財務背景人士的財務管理研習班」，以便「看懂會影響企業的每一層面的財務報表」，並能「活用數字做決策」。

理查．蘭柏特（Richard．Lambert）是美國賓州大學華頓商學院會計系教授，擔任MBA及EMBA班的財務管理和會計學，並指導博士班的研討會，曾獲頒多項傑出教學獎項。論文散見於《會計評論》、《會計研究期刊》等刊物。

他深知如何在簡短篇幅中介紹最重要的概念；懂得用簡單的語言說出為什麼會計需要三張財務報表？這三張表之間的關係是什麼？為什麼現金流量表如此重要？

第一張是「資產負債表」（balance sheet）。在某一特定時點，公司資源（資產）的概要說明，並提供和公司資本架構與風險相關的資訊；點出（資產=負債+業主權益）的平衡關係。

第二張是「損益表」（income statement）。衡量一家公司的營收、費用與獲利能力（創造出來的價值）；俗稱的三條線（first line、middle line、bottom line），是最令人關心的財務報表，可預測未來獲利及精估公司價值。

第三張是「現金流量表」（cash flow statement）。提供和公司的流動性（創造出來的現金）、現金的來源及使用有關的資訊，主要分為營運、投資和融資三類活動；是最客觀的財務報表，能從營運活動中產生足夠現金是上上之策。

《華頓商學院教你活用數字做決策》於2013年9月發行，目的是要教會一般經理人如何善用和解讀會計師和財務長所編纂出來的數字和比例，了解如無字天書的財務報表，協助做出更好的決策，成為公司不可或缺的棟樑之才。

資產負債表透過期初和期末的現金及保留盈餘科目，和損益表及現金流量表連結在一起，可了解公司的全貌，而數字和比例是共同的商業語言和決策依據，也是本書一再強調的三個重要觀念：

一、數字：會計充斥著一堆數字，會計其實也是一種外國語言，會計規則是一種機制，規範企業交易與經濟活動如何轉換為數字；和這些數字一起出現的文字有什麼意義？都要搞清楚。

二、比例：例如看資產成分不能只看總額，把每項資產除以總資產得到所占比例，如應收帳款、存貨、商譽的占比高低，是警訊或佳音？需進一步釐清；而利用加減乘除運算得出的各項比率，可進行財務分析。

三、決策：商業決策涉及評估在不同的時點創造出現金流的活動，而投資就是一種現在付出現金，以便未來創造現金流入的活動；會計上有投資決策和策略決策兩種，找出並估計決策的相關成本，建立一貫的投資和企業策略。

經理人若看懂財務報表，就會知道公司在哪些方面表現良好， 什麼力量帶動營收，以及績效為何不佳，或是那些活動該增加或減少？

那些活動該外包或自己做？

若用一句話來總結：「活用數字做決策」。

（作者是中華電信資深顧問，本專欄隔周五刊登）

職場財務管理營收

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