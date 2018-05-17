郭台銘：基因檢測我至少能活到120歲 要向李嘉誠學習

2018-05-17 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



鴻海集團董事長郭台銘近日到北京清華大學演講。 圖／擷自新浪財經 分享 facebook

鴻海（2317）集團董事長郭台銘昨（16）日親赴北京清華大學演講，與年輕學子交心，這場演講中，郭台銘詳述了富士康在工業互聯網時代的藍圖，希望以智能製造在實體經濟中成為推動互聯網、大數據和人工智慧的領頭羊，而他也再度提及自己能活到120歲，現年90歲還每天工作的香港首富李嘉誠更是他的學習對象。

郭台銘以「實體製造+數字經濟：工業互聯網賦能時代來臨」為演講主題，大談富士康在工業互聯網路的發展方向；由於富士康工業互聯網涵括人流、物流、過程流、訊流、金流與技術流等六流，若再加上區塊鏈全程可追溯、不可竄改特性，可以建立一套真正讓中小企業信任、信用的機制，打通中小企業任督二脈，解決中小企業融資難、融資貴的問題。

談到工業互聯網，郭台銘也提及了11年前、自己與馬雲在阿里巴巴第4屆網商大會的一段對話，當時，兩人在「互聯網經濟時代，螞蟻與大象誰更有優勢」話題上展開討論，所謂的螞蟻指的是「小企業」、大象則是「大企業」，郭台銘認為，大象在互聯網時代仍然可以跳舞，但馬雲則表示，大象可能跳了一會兒就跳不動了，甚至還摔跟斗。

郭台銘談到，現在，有了工業互聯網，大象不僅能起舞，還能夠跳探戈，他更幽了自己一默表示，「很多年前，有人叫我投資馬雲，我沒投，因為那個時候阿里還是螞蟻，哎，我真是看走眼，所以，我一直對自己說，工業互聯網絕對不能看走眼」。

北京清華大學許多學生參與了這次演講，現場有學生向郭台銘提問「對自己、富士康今後計畫」，郭台銘回應，他一直在向李嘉誠學習，「我現在才68歲，李嘉誠都90歲了每天都還在工作，我要向他學習，基因檢測機曾預測我應該至少能活到120歲」，郭台銘不僅一次在公開場合提到自己能活到120歲，他希望可以一直工作，而李嘉誠90歲了都還在工作，也是他努力學習的對象。

郭台銘也透露，李嘉誠近兩周要請他吃飯，他說：「因為我忙，我要到清華大學，就拒絕他了。真的、真的是拒絕他了。等到我在清華大學演講完了我再去香港見他。」引來現場與會者笑聲不斷。