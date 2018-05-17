親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

跳傘墜地上兵復原良好 昏迷指數回到8分暫無須開刀

開戰！柯文哲批賴清德務實台獨工作者 「不負責任」

美國國際橡塑膠展 貿協率企業拓商機

2018-05-17 12:16中央社 台北17日電

外貿協會帶領台灣廠商參加美國佛羅里達國際橡塑膠展，並組成台灣館，展出機械設備、模具、原料、成品等相關產品，爭取國外買家目標，拓展國際市場。

美國佛羅里達國際橡塑膠展（NPE 2018）7日到11日在奧蘭多市橘郡會議中心展館（OCCC）展出，吸引全球近40國約2200家廠商參展，各國知名射出機品牌大廠等皆參與展覽，5天展期吸引約6萬5000名買主參訪。

中華民國對外貿易發展協會帶領一億、華嶸、中樺、美西、增昌、東鈁及賜福等廠商參展，並與台灣機械工業同業公會21家廠商共組台灣館；這次展覽加上個別廠商，總計有76家台廠參與展出，整體規模超越過往，展出產品包括機械設備、模具、原料、成品及相關周邊零組件等。

貿協今天透過新聞稿指出，台灣館會場成功吸引各國買主目光，其中，賜福科技以銷售高端客製化機台為目標，現場展出雙色全電式射出機；而深耕美國市場多年，擁有長期穩定配合代理商的台灣射出機領導品牌富強鑫，則展出二板式精密成型系統-LA-550射出機，現場也示範自動化生產餐具收納盒，成功接獲腳輪產業終端用戶訂單。

駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州表示，美國橡塑膠工業在全球占有舉足輕重地位，近年美國政府積極推動製造業回流政策，吸引大規模企業紛紛在美重建工廠，伴隨著工業4.0的浪潮下，把製造業進一步帶往智慧工廠的願景。

貿協表示，NPE結束後，「2018年台北國際塑橡膠工業展」8月15至19日將在台北南港展覽館1館登場，貿協也派人在NPE台灣館服務攤位宣傳，邀潛在國外買主赴台觀展採購，幫助更多台灣廠商拓展國際市場。

製造業外貿協會

相關新聞

郭台銘：基因檢測我至少能活到120歲 要向李嘉誠學習

2018-05-17 12:14

520北台推案創四年新高 青埔死灰復燃

2018-05-17 10:11

影／專訪星宇航董座張國煒

2018-05-17 11:15

懷特新藥獲肯定 六成患者治療後可緩解癌因性疲憊症

2018-05-17 12:21

新店央北標地紅不讓 金控也瘋狂

2018-05-17 12:05

影／直擊星宇航空總部 張國煒親自導覽

2018-05-17 11:19

台灣製造Corolla 獲中東年度風雲車

2018-05-17 09:38

突破陸禁廢令 永豐餘擬秸桿代部分紙漿

2018-05-17 09:08

趨勢觀察／美中點火 貿易戰席捲全球

2018-05-17 06:00

策略行銷／依洛國際…本土快時尚 堅持不二價

2018-05-17 06:00

連鎖效應／挺過試煉期 開出長紅店

2018-05-17 06:00

業務最前線／顧客導向 細微處做起

2018-05-17 06:00

拓展東協市場 醫美三后各顯神通

2018-05-17 03:40

衝刺研發 搶吃醫美龐大商機

2018-05-17 03:40

悠克18日停牌 經營權變動

2018-05-17 03:40

中華電設網銀 添審核項目

2018-05-17 03:40

群聚效應 中鋼受惠大

2018-05-17 03:40

張國煒：一樣是熱情航空迷 我只是多了機會

2018-05-17 03:40

看好這架機 張國煒要拿照親飛

2018-05-17 03:40

挺航管員 張國煒力促政府加薪

2018-05-17 03:40

星宇空姐怎麼穿？ 關鍵是這個

2018-05-17 03:40

醫美三后轉型 營運變美

2018-05-17 03:40

台塑越鋼2號高爐 18日點火

2018-05-17 03:40

張國煒的星宇 頭等艙將重出江湖

2018-05-17 03:40

那些我們關注過的釘子戶都去哪了？

2018-05-17 00:54

敬鵬大火 員工不捨消防員罹難募款1900萬

2018-05-16 18:46

國巨反駁員工薪資福利差 間接管理人員拿百萬

2018-05-16 18:28

衛生紙搶購潮 永豐餘首季營收年增14.9%

2018-05-16 18:13

離岸風力人才需求 109年增至2100人

2018-05-16 17:46

飛利浦照明正式更名為昕諾飛 （Signify）

2018-05-16 17:04

東森電視變更董事名單 NCC要求說明

2018-05-16 14:50

標檢局修訂RC用鋼筋國家標準 增列高強度鋼筋

2018-05-16 14:31

中鋼攜手IBM 推廣科學教育

2018-05-16 14:19

木材蓋的摩天大樓你敢住嗎？ 看日本建築師展現大自然美好

2018-05-16 12:58

蔡總統敦南名宅 鄰居賣屋慘賠4,000萬元

2018-05-16 11:56

麗寶不怕三井Outlet競爭！ 二期招商動工

2018-05-16 11:21

全台僅存狗骨頭工廠 一堂億元訂單的課

2018-05-11 09:28

一包10元的奶茶茶包 如何幫3點1刻創下1.2億年營收？

2018-05-10 11:07

90秒生產出特斯拉零件 台企「智慧製造」新贏家是他！

2018-05-10 10:52
看更多

熱門文章

MLCC龍頭策略大轉彎 和碩被動元件料源穩了

2018-05-17 03:40

張國煒的星宇 頭等艙將重出江湖

2018-05-17 03:40

用6個撲滿、幾個信封…他一年至少存16萬

2018-05-16 15:59

村田點頭供貨 MLCC漲勢受衝擊

2018-05-17 00:54

高通槓聯發科 拿下OPPO訂單

2018-05-17 03:40

那些我們關注過的釘子戶都去哪了？

2018-05-17 00:54

星宇空姐怎麼穿？ 關鍵是這個

2018-05-17 03:40

看好這架機 張國煒要拿照親飛

2018-05-17 03:40

政院424億元大方送 你有資格領3萬元育兒津貼？

2018-05-16 21:03

獨董指控 英格爾遭掏空40億

2018-05-17 03:40

退休準備做不足 輕熟女比美魔女更憂慮

2018-05-17 06:04

MLCC料源無虞 業界龍頭乘機拉PA市占

2018-05-17 03:40

核三廠一號機今天歸隊 下午4點半正式併聯供電

2018-05-16 17:40

國巨反駁員工薪資福利差 間接管理人員拿百萬

2018-05-16 18:28

揭露低薪公司要有懲罰性 立委建議給負評發布加骷髏頭

2018-05-16 19:24

富邦壽狂買 成金控持股大戶

2018-05-17 02:42

用電量再創新高！ 亮起警戒橘燈

2018-05-16 14:17

台塑越鋼2號高爐 18日點火

2018-05-17 03:40

公司法修法惹議 立委：經濟部是徐旭東開的嗎？

2018-05-16 15:48

兩大咖出馬談 日商村田允諾調撥MLCC產能

2018-05-17 03:40

三路並進 宏達電開創新局

2018-05-17 03:40

為了獨董薪資未上任國安會？ 陳錦稷：想太多

2018-05-16 12:46

美中貿易戰開打 聯發科腹背受敵

2018-05-17 03:40

公股銀缺席離岸風電聯貸 財部：缺風險評估人才

2018-05-16 20:31

三井物產也要投入台灣風電 傳擬入股海龍風場

2018-05-17 06:51

低薪上市櫃揭露 訂三指標

2018-05-17 03:08

房市政策成形 花敬群：都更中心8/1掛牌

2018-05-16 15:03

張國煒：一樣是熱情航空迷 我只是多了機會

2018-05-17 03:40

主權基金 也愛台灣金融股

2018-05-17 02:42

總座出馬 搞定村田製作所

2018-05-17 00:54

亞太租台灣大網路被七連罰 各罰240萬

2018-05-16 14:50

國巨聲明 福利優於同業

2018-05-17 03:08

520北台推案創四年新高 青埔死灰復燃

2018-05-17 10:11

蝦皮母公司SEA公布Q1財報 行銷費用暴增1.7倍

2018-05-16 15:25

連續三天刷新高 今天用電量再創今年新高

2018-05-16 16:31

回到家立馬把零錢存進撲滿 他一年存了將近10萬元

2018-05-16 17:42

薪情落差大 誰是慣老闆？

2018-05-17 03:08

渣打與瑞保攜手推出台灣首宗P2P與銀行合作案

2018-05-16 15:21

悠克公告營業範圍變更 18日開始停止交易

2018-05-16 22:17

被動元件龍頭策略轉彎 和碩、英業達解缺料危機

2018-05-17 00:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top