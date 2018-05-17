美國國際橡塑膠展 貿協率企業拓商機

2018-05-17 12:16 中央社 台北17日電



外貿協會帶領台灣廠商參加美國佛羅里達國際橡塑膠展，並組成台灣館，展出機械設備、模具、原料、成品等相關產品，爭取國外買家目標，拓展國際市場。

美國佛羅里達國際橡塑膠展（NPE 2018）7日到11日在奧蘭多市橘郡會議中心展館（OCCC）展出，吸引全球近40國約2200家廠商參展，各國知名射出機品牌大廠等皆參與展覽，5天展期吸引約6萬5000名買主參訪。

中華民國對外貿易發展協會帶領一億、華嶸、中樺、美西、增昌、東鈁及賜福等廠商參展，並與台灣機械工業同業公會21家廠商共組台灣館；這次展覽加上個別廠商，總計有76家台廠參與展出，整體規模超越過往，展出產品包括機械設備、模具、原料、成品及相關周邊零組件等。

貿協今天透過新聞稿指出，台灣館會場成功吸引各國買主目光，其中，賜福科技以銷售高端客製化機台為目標，現場展出雙色全電式射出機；而深耕美國市場多年，擁有長期穩定配合代理商的台灣射出機領導品牌富強鑫，則展出二板式精密成型系統-LA-550射出機，現場也示範自動化生產餐具收納盒，成功接獲腳輪產業終端用戶訂單。

駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州表示，美國橡塑膠工業在全球占有舉足輕重地位，近年美國政府積極推動製造業回流政策，吸引大規模企業紛紛在美重建工廠，伴隨著工業4.0的浪潮下，把製造業進一步帶往智慧工廠的願景。

貿協表示，NPE結束後，「2018年台北國際塑橡膠工業展」8月15至19日將在台北南港展覽館1館登場，貿協也派人在NPE台灣館服務攤位宣傳，邀潛在國外買主赴台觀展採購，幫助更多台灣廠商拓展國際市場。