突破陸禁廢令 永豐餘擬秸桿代部分紙漿

2018-05-17 09:08 中央社 台北17日電



中國大陸禁止國外廢紙進口（禁廢令）造成永豐餘和榮成等工紙大廠獲利大受影響。永豐餘說，考慮以替代品，包括紙漿板或秸桿取代部分紙漿，減少依賴大陸高價廢紙。

大陸的禁廢令雖然利於環境保護，不再由大陸處理國外的廢紙中夾雜大批垃圾，卻也苦了造紙業者，台商永豐餘和榮成今年首季的營收雖然增加，但營業利益大幅衰退。

永豐餘首季營業淨利僅新台幣1.11億元，其中工紙紙器事業群僅3400萬元，年減85%；榮成也僅5億9510萬元，年減62.35%。

永豐餘協理殷國堂表示，大陸的禁廢令造成大陸廢紙價格飛漲到每公噸人民幣3000元(約450美元)，但國際市場上的美國貨櫃廢紙1公噸才180美元到200美元，價差倍數計算，造成在大陸的工紙製造成本急速上升，影響獲利。

為了突破大陸的禁廢令，改善營運窘境，他指出，永豐餘正考慮在台灣利用進口廢紙做成乾淨的紙漿板，再出口到大陸加工做成工紙製品，但重點是沒有多餘的設備可以製造紙漿板，若要生產紙漿板，勢必會影響其他紙漿產能，因此陷入方法可行但實際產能僅區區幾公噸，根本杯水車薪。

殷國堂透露，永豐餘大陸揚州廠原本即有利用當地稻桿和麥桿（統稱秸桿）來取代部分紙漿的秘方和設備，但只有紙漿價格非常貴的時候才適合利用秸桿取代部分紙漿，而目前大陸廢紙超昂貴，紙漿居高不下，因此永豐餘已經在思考重啟這項製程。