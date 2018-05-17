親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

獨／項武忠致蔡英文：中研院與台大遴選為何雙重標準？

自己人分裂就該敗？ 看馬英九當年怎麼打下陳水扁

突破陸禁廢令 永豐餘擬秸桿代部分紙漿

2018-05-17 09:08中央社 台北17日電

中國大陸禁止國外廢紙進口（禁廢令）造成永豐餘榮成工紙大廠獲利大受影響。永豐餘說，考慮以替代品，包括紙漿板或秸桿取代部分紙漿，減少依賴大陸高價廢紙。

大陸的禁廢令雖然利於環境保護，不再由大陸處理國外的廢紙中夾雜大批垃圾，卻也苦了造紙業者，台商永豐餘和榮成今年首季的營收雖然增加，但營業利益大幅衰退。

永豐餘首季營業淨利僅新台幣1.11億元，其中工紙紙器事業群僅3400萬元，年減85%；榮成也僅5億9510萬元，年減62.35%。

永豐餘協理殷國堂表示，大陸的禁廢令造成大陸廢紙價格飛漲到每公噸人民幣3000元(約450美元)，但國際市場上的美國貨櫃廢紙1公噸才180美元到200美元，價差倍數計算，造成在大陸的工紙製造成本急速上升，影響獲利。

為了突破大陸的禁廢令，改善營運窘境，他指出，永豐餘正考慮在台灣利用進口廢紙做成乾淨的紙漿板，再出口到大陸加工做成工紙製品，但重點是沒有多餘的設備可以製造紙漿板，若要生產紙漿板，勢必會影響其他紙漿產能，因此陷入方法可行但實際產能僅區區幾公噸，根本杯水車薪。

殷國堂透露，永豐餘大陸揚州廠原本即有利用當地稻桿和麥桿（統稱秸桿）來取代部分紙漿的秘方和設備，但只有紙漿價格非常貴的時候才適合利用秸桿取代部分紙漿，而目前大陸廢紙超昂貴，紙漿居高不下，因此永豐餘已經在思考重啟這項製程。

不過，須要高度注意的是美中貿易戰交手過程中，大陸會如何利用准許美國廢紙進口這項籌碼，將會快速翻轉目前廢紙的供需不均。

中國禁止國外廢紙進口（禁廢令）造成永豐餘和榮成等工紙大廠獲利大受影響。永豐餘說，...
中國禁止國外廢紙進口（禁廢令）造成永豐餘和榮成等工紙大廠獲利大受影響。永豐餘說，考慮以替代品，包括紙漿板或秸桿取代部分紙漿，減少依賴大陸高價廢紙。聯合報系資料照
分享

永豐餘工紙榮成

相關新聞

張國煒：一樣是熱情航空迷 我只是多了機會

2018-05-17 03:40

看好這架機 張國煒要拿照親飛

2018-05-17 03:40

台灣製造Corolla 獲中東年度風雲車

2018-05-17 09:38

趨勢觀察／美中點火 貿易戰席捲全球

2018-05-17 06:00

策略行銷／依洛國際…本土快時尚 堅持不二價

2018-05-17 06:00

連鎖效應／挺過試煉期 開出長紅店

2018-05-17 06:00

業務最前線／顧客導向 細微處做起

2018-05-17 06:00

拓展東協市場 醫美三后各顯神通

2018-05-17 03:40

衝刺研發 搶吃醫美龐大商機

2018-05-17 03:40

悠克18日停牌 經營權變動

2018-05-17 03:40

中華電設網銀 添審核項目

2018-05-17 03:40

群聚效應 中鋼受惠大

2018-05-17 03:40

挺航管員 張國煒力促政府加薪

2018-05-17 03:40

星宇空姐怎麼穿？ 關鍵是這個

2018-05-17 03:40

醫美三后轉型 營運變美

2018-05-17 03:40

台塑越鋼2號高爐 18日點火

2018-05-17 03:40

張國煒的星宇 頭等艙將重出江湖

2018-05-17 03:40

那些我們關注過的釘子戶都去哪了？

2018-05-17 00:54

敬鵬大火 員工不捨消防員罹難募款1900萬

2018-05-16 18:46

國巨反駁員工薪資福利差 間接管理人員拿百萬

2018-05-16 18:28

衛生紙搶購潮 永豐餘首季營收年增14.9%

2018-05-16 18:13

離岸風力人才需求 109年增至2100人

2018-05-16 17:46

飛利浦照明正式更名為昕諾飛 （Signify）

2018-05-16 17:04

東森電視變更董事名單 NCC要求說明

2018-05-16 14:50

標檢局修訂RC用鋼筋國家標準 增列高強度鋼筋

2018-05-16 14:31

中鋼攜手IBM 推廣科學教育

2018-05-16 14:19

木材蓋的摩天大樓你敢住嗎？ 看日本建築師展現大自然美好

2018-05-16 12:58

蔡總統敦南名宅 鄰居賣屋慘賠4,000萬元

2018-05-16 11:56

麗寶不怕三井Outlet競爭！ 二期招商動工

2018-05-16 11:21

買新屋還是老屋好？ 台北市差價最大及最小是這些區域

2018-05-16 05:59

全台僅存狗骨頭工廠 一堂億元訂單的課

2018-05-11 09:28

一包10元的奶茶茶包 如何幫3點1刻創下1.2億年營收？

2018-05-10 11:07

90秒生產出特斯拉零件 台企「智慧製造」新贏家是他！

2018-05-10 10:52

Kamaro'an住下來吧！ 輪傘草編織工藝再創生

2018-05-09 16:00

財經觀點／今年房市修正 谷底會走很久

2018-05-07 23:37
看更多

熱門文章

蔡總統敦南名宅 鄰居賣屋慘賠4,000萬元

2018-05-16 11:56

網傳勞保國保只能擇一 勞保局：錯誤訊息

2018-05-16 12:59

曾銘宗：平平股價200元 兩家公司薪資差16.5倍

2018-05-16 10:31

「股后」員工福利支出僅60萬 立委要求全盤公布無良公司

2018-05-16 10:30

MLCC龍頭策略大轉彎 和碩被動元件料源穩了

2018-05-17 03:40

張國煒的星宇 頭等艙將重出江湖

2018-05-17 03:40

現在適合買美元嗎？ 國銀龍頭總座這麼說

2018-05-16 11:33

用6個撲滿、幾個信封…他一年至少存16萬

2018-05-16 15:59

麗寶不怕三井Outlet競爭！ 二期招商動工

2018-05-16 11:21

政府救房市靠新移民法「放大絕」？ 專家這麼說

2018-05-16 09:52

村田點頭供貨 MLCC漲勢受衝擊

2018-05-17 00:54

賴士葆爆 陳錦稷當獨董遲不就任國安會諮詢委員

2018-05-16 09:57

年輕人不買股五大原因 顧立雄：還是定期定額比較好

2018-05-16 12:05

那些我們關注過的釘子戶都去哪了？

2018-05-17 00:54

高通槓聯發科 拿下OPPO訂單

2018-05-17 03:40

星宇空姐怎麼穿？ 關鍵是這個

2018-05-17 03:40

核三廠一號機今天歸隊 下午4點半正式併聯供電

2018-05-16 17:40

揭露低薪公司要有懲罰性 立委建議給負評發布加骷髏頭

2018-05-16 19:24

MLCC料源無虞 業界龍頭乘機拉PA市占

2018-05-17 03:40

退休準備做不足 輕熟女比美魔女更憂慮

2018-05-17 06:04

用電量再創新高！ 亮起警戒橘燈

2018-05-16 14:17

政院424億元大方送 你有資格領3萬元育兒津貼？

2018-05-16 21:03

看好這架機 張國煒要拿照親飛

2018-05-17 03:40

公司法修法惹議 立委：經濟部是徐旭東開的嗎？

2018-05-16 15:48

國巨反駁員工薪資福利差 間接管理人員拿百萬

2018-05-16 18:28

為了獨董薪資未上任國安會？ 陳錦稷：想太多

2018-05-16 12:46

獨董指控 英格爾遭掏空40億

2018-05-17 03:40

兩大咖出馬談 日商村田允諾調撥MLCC產能

2018-05-17 03:40

富邦壽狂買 成金控持股大戶

2018-05-17 02:42

台塑越鋼2號高爐 18日點火

2018-05-17 03:40

拔管案效應 立委：產學合作契約其實是繳費通知單

2018-05-16 10:47

公股銀缺席離岸風電聯貸 財部：缺風險評估人才

2018-05-16 20:31

美中貿易戰開打 聯發科腹背受敵

2018-05-17 03:40

上市櫃公司低薪名單 6月公布

2018-05-16 10:08

三路並進 宏達電開創新局

2018-05-17 03:40

499之亂後中華電要組網銀 顧立雄：不排除將紀錄納入考量

2018-05-16 11:13

亞太租台灣大網路被七連罰 各罰240萬

2018-05-16 14:50

房市政策成形 花敬群：都更中心8/1掛牌

2018-05-16 15:03

三井物產也要投入台灣風電 傳擬入股海龍風場

2018-05-17 06:51

低薪上市櫃揭露 訂三指標

2018-05-17 03:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top