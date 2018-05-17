那些我們關注過的釘子戶都去哪了？

2018-05-17 00:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



2012年「文林苑」事件後，國內都更推動陷入死胡同，房產專家表示，後來都更案中的不同意戶到底都去了哪裡，沒有人在意；以「文林苑」來說，不同意戶王家分回五戶、總值上億元房屋，「長安西路都更案」、「永春都更案」持續因為「條件認知不一」，雙方仍在官司訴訟中。

2012年士林「文林苑」都更案，因政府強拆不同意戶王家房屋，引發社會軒然大波，居住正義大帽子自此成為不同意戶的口號、令旗；不過，兩年後，王家還是與建商和解了，56.06坪土地分回五戶房產、面積達175坪，市值超過上億元。

再來看「永春都更案」，不同意戶王家土地持分僅7.9坪，但因該案體育設施出入口位置在自家產權上，評估未來約有12.9億元獲利，換算一坪土地喊價高達1,632.9萬元，讓委員會咋舌，對於12.9億元計算方式有疑慮；雖然全案已重啟復工之路，不過不同意戶王家不排除再提告，認為「台灣的都更制度有許多瑕疵，包括資訊不對等，估價、造價如何計算，且選配過程不合理、不合法等」，都更之路仍有變數。

至於「長安西路都更案」中有房仲背景與投資客身分的不同意戶張姓屋主，不僅整合過程中開出1.2億元天價，更因房屋被拆對建商提告，連北市都發局長林洲民、都發局人員均挨告。

房產專家表示，「永春都更案」、「長安西路都更案」的不同意戶均因為對房屋「條件認知不一」不願意都更，並進入官司訴訟中；從實務上來說，都更考驗的是人性，過去房價相對平穩時，問題還不嚴重，但房價飆漲後，對「人性考驗」就出現，不僅95%以上同意的老弱婦孺沒有勝利，1~2%不同意戶更沒有贏。

至於後天(18日)將進行拆除工程的「斯文里三期公辦都更案」，蘭州公寓大廈管理委員會主委吳世雄表示，「斯文里三期公辦都更案」內的老屋問題不斷，不僅鋼筋裸露、管線老舊爆裂，更出現電線走火、地板滲水、水泥剝落等情況，急需要更新。

另外，蘭州公寓大廈管委會財務委員黃琳莉指出，斯文里三期戶數多且弱勢戶比率高，居住環境安全有疑慮，但住戶沒有錢能夠修理，不過在政府出面協助下，加上過程公開透明，住戶分回多少都是依照法規來，不允許私底下談條件，並提供公宅、包租代管的房子，住戶在更新期都有找到安置地方，希望5月18日拆除工程能如期開工。