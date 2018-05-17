連鎖效應／挺過試煉期 開出長紅店

2018-05-17 06:00 經濟日報 李培芬



「新店熱度」爆表，可別高興得太早，甚至追加產能、擴大店舖或繼續開店，當心！六個月後被打回原形，無量探底、無語問蒼天。

有一家台北東區的火店，開幕不久就以特色飲品席捲商圈，天天大排長龍，15坪店面最高創下單日營業額30萬，坪效之高令人咋舌，如此盛況熱鬧上演了一年多，就在邁出開新店腳步中，本店熱度卻悄悄的下滑，直到跌至單日營業額剩下5位數且開頭為1時，苦撐一年不敵近30萬房租壓力，嘎然畫下休止符。

從30萬的尖峰到1.5萬的低谷，兩年多的時間，品牌沒有通過時間的考驗，成為浪潮中的泡沫。

連鎖企業大都曾被「新店熱度」灼傷，市場上的嘗鮮客多如過江之鯽，浪潮來時鑼鼓喧天、浪潮退卻不見蹤影，有經驗的連鎖企業都知道開店前半年其實是「試煉期」，尤其是新品牌店。

一擊中的，別急著乘勝追擊，必須先通過時間的試煉。時間的試煉有五階段考驗：

第一階段：「新店熱度」多發酵在前半年，半年之後熱度漸漸減退，等過了半年至八個月，再打鐵趁熱擴增產能也不遲。

第二階段：熱度能維持一年不墜，代表服務、品質與商品有一定的實力，此時可做連鎖複製的準備，關鍵在標準化系統的整建。

第三階段：一至三年間有兩種情況，一是出現急轉直下的現象，若商品穩定，那就是經營與服務出了問題；另一是緩步下滑，代表商業模式續航力不足，短效商業模式必須向長效轉型。

第四階段：三至六年最難熬，此時商品、店格與服務都出現了集體疲勞的現象，不僅是經營團隊，其實顧客端也是如此，隨著店群的開拓，經營顧客到店的頻率成為重點。

第五階段：七年以上、最好是十年，基本站穩市場，取得穩固的顧客基盤，可深化營運品牌效益，而商業模式也印證具足長效的價值。

受不住第三階段的平淡；耐不住第四階段的寂寞，止步不前或另起爐灶者比比皆是，但也從此陷入開店型總部的窠臼，難以自拔，切勿把店名當作是品牌！

與其開長龍店，不如開長紅店。長龍多因行銷運作得當，如不能回歸基本面，兩相輝映，終究是一場遊戲一場空；長紅多以實力取勝，堅持品質才能累積客群，店群與客群兩相拉抬，成就長期經營的盤勢。

進一步探究，尖峰與低谷之差為何？其實兩至三倍為正常值並不足懼，五倍以上反差即太大，必須深刻反省我們究竟做錯了什麼？開高走低、經營築底、U型反轉三部曲，必須走過一遭，方能淬煉經營的能力。

尖峰時勿喜形於色、低谷時也不要灰心喪志，勝敗乃兵家常事，居尖峰時懷低谷之憂，處低谷中燃尖峰之志，穿越時間的考驗，維持不忘初心。

（作者是行政院就業安定基金委員/社團法人台灣服務業發展協會總顧問）