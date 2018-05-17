策略行銷／依洛國際…本土快時尚 堅持不二價

依洛國際（iROO）總經理Sammi Chi 分享 facebook 「iROO是台灣第一個發起不二價運動的公司」、「創辦人最大心願就是將台灣品牌帶上國際舞台」。依洛國際開發股份有限公司（iROO）總經理Sammi Chi談到iROO始終如一的初衷。

Sammi表示，20年前創辦人立志打造台灣本土時尚品牌，除了去年無條件燒錢提供世大運所有儀典人員服裝的傻勁感動官員外，iROO打響本土快時尚名號，堅持全年不打折、周周上新貨，因為不設Outlet、不賣過季品，去年燒掉17萬件衣服，都是業界的唯一。

推廣台灣機能布

雖然堅持信念一路走來無比艱辛，Sammi強調，創辦人仍無怨無悔，明年並將推出機能運動時尚服飾，因為下一個十年，除了拚公司2020年上市櫃外，創辦人認為台灣的機能布種是全球業界的佼佼者，在NIKE、adidas等國際品牌訂單中占舉足輕重的地位，不應該再讓台灣機能布被廉價化。

iROO要結合機能布的上中下游廠商共同合作，致力於台灣機能布品牌化，進一步展現台灣的優勢，讓國際看見台灣。

Sammi說，1999年iROO設定路線──破壞式價格、回歸低毛利、高CP值，決心走一條擁有自己DNA的路，品牌定位「堅持不二價」，希望打造精品級個人化服務。

研發生產一條龍

為了降低成本回饋消費者，iROO從研發、設計到生產都自行掌控，以最高品質、最低價格自許，奠定台灣消費者心中C/P值（性能/價格比）最高的時尚品牌，「所謂不二價，就是任何時候消費都是同一個價錢，這才是忠於消費者。」「誠信為本」是iROO的企業精神，品牌三大經營理念為「輕奢華、周時尚、愛自己不打折」，「iROO每件服飾定價只在1、2千元，讓社會新鮮人也可以享有國際時尚。」

Sammi強調，iROO創辦人不變的初衷是「品牌不能沒有自己的DNA」、「對消費者要有誠信，提供CP值高的商品，消費者就會產生信任。」因此從iROO創立開始，他就堅持培養自己的研發團隊；原本月月有新品，更進一步到「周周有新品」，消費者隨時都有新品可以挑，「我們要賺可以保有品牌文化的錢。」

去年台北世大運找上iROO，義務設計提供世大運儀典人員服裝，包括升旗手、護旗手、舉旗手/舉牌手、禮賓人員等，系列服裝皆以世大運五星顏色為主要設計靈感，加入時下流行的運動元素展現大學生的青春動能。

iROO傾全公司之力投入，提出不計其數的設計圖，與世大運團隊討論再討論。

在過程中，Sammi表示，「創辦人永遠是最不滿意的那個人，設計圖一修再修，最後成品果然讓人眼睛為之一亮，可以讓iROO走入國際並與國際接軌。」

設計世大運服裝

她強調，「創辦人一開始就向市府表明，願意接下這個工作的理由有三，那就是台灣人被看到、台灣機能布冠全球、台北時尚與世界接軌，雖然消耗公司預算數千萬元，卻讓iROO成為第一個進入市府舉辦服裝發表會的台灣品牌。」

作為全年不打折，也沒有員工價的唯一服飾品牌，Sammi不諱言 :「堅持的路真的很痛苦、需要時間淬煉，因為不打折，不會有Outlet可以消化過季商品，只有全部燒掉，去年iROO燒掉17萬件衣服，這樣的堅持不痛苦嗎？」

iROO在台灣已有80間店，2010年前進新加坡，目前也有五間店，未來如泰國等東協國家都是即將開疆闢土的地方，Sammi說：「創辦人每天告訴自己的四個字仍是學習、檢討，因為誰也不知道今天的努力，何時可以看到結果。」