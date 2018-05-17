趨勢觀察／美中點火 貿易戰席捲全球

2018-05-17 06:00 經濟日報 翁芳裕



2018年4月，法國總統馬克宏訪問美國，過程中從與川普彼此牽手擁抱、臉貼臉問候等親暱的互動，到後來馬克宏利用國會發表演說敦促美國重回多邊主義的回馬槍，過程說明這場貿易戰除了主角中國與美國之外，也正在全球各地輪番上演中。

再將場景回溯到以下幾個重要的關鍵背景，2015年5月中國實施製造強國戰略第一個十年的行動綱領時，由中國國務院公布的計畫，預計到2025年中國將達成從「製造大國」變身為「製造強國」的目標，而到2035年，中國的製造業將達成趕超德國和日本的目標。

到2049年建國100年時，中國的綜合實力將進入世界製造強國前列，其中主要的內涵是推動信息化和工業化的兩化融合發展，推動智慧製造等五大工程，以及挑選十大重點領域包括新一代資訊技術、高檔數控機床和機器人、航太航空裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械、農業機械裝備等。

2016年11月歷經近十小時的開票纏鬥，勝利取得276張選舉人票的川普，在支持者鼓譟吶喊USA！USA！之下，強調美國優先的川普走上舞台，宣布當選美國第45任總統。

2017年10月中國十九大落幕，習近平新時代中國特色社會主義思想確定寫入黨章，至此習派人馬已全面掌權，下一個新十年中國正朝向世界第一的目標疾行。

上述場景可以充分瞭解中美兩國的領導者正各自朝著自己堅持的理念邁進，中國正透過中國製造及一帶一路布局經濟、外交與軍事強權，採積極擴張的策略在世界舞台扮演舉足輕重的角色。

因此，不論在軍事上南海的布局及建設航空母艦海權的延伸，或是外交上透過一帶一路國際高峰論壇的宣示，經濟上的中國製造強國，策略精準且極度擴張。

對比著美國過去做為國際秩序的維持者角色，可以顯見中國正複製著美國的角色而且是以更穩健的步伐前進著。而今日的美國一反過去強調多邊主義與重視夥伴群體利益的思維，改變為強調美國優先，導致在軍事、外交及經濟的思維與過往大相逕庭。

果不其然，川普於2018年3月依據《1962年貿易擴展法》第232條，即允許以國家安全為由實施進口限制的法條。將採取對進口鋼鐵製品加徵25%關稅，以及進口鋁製品課稅10%。美國此次措施是自1982年禁止利比亞產原油進口以來的首次，顯見美國優先的政策正將逐步實踐中。

同樣的2018年4月，美國貿易代表署（USTR）所公布301調查的徵收關稅建議清單，列出多達1,300多項、價值美元500億商品，集中在高科技領域，美方並在聲明中再度劍指「中國製造2025」方案。

也許我們的眼界一直集中在中國與美國的身上，殊不知這場貿易戰正在席捲全球，我們可以從加拿大、德國及近日法國馬克宏總統的反應看出，台灣將不能自外於這場風暴，期待政府採行更積極的措施，引領台灣勇闖難關。

（作者是台灣LED照明產業聯盟理事長）