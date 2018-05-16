陽明攜手港務公司新南向 印尼泗水設倉儲

2018-05-16 20:59 中央社 台北16日電



陽明海運攜手港務公司及印尼企業，在印尼泗水成立倉儲物流公司，負責泗水貨櫃堆場和物流倉儲業務。陽明表示，陽明貨櫃可享便宜的股東價，並參與分紅，有助獲利。

為響應政府新南向政策及看好東南亞市場的經濟發展，陽明海運與台灣港務公司及印尼當地企業共同投資「台印貨櫃倉儲物流公司（PT. FORMOSA SEJATILOGISTICS）」，並於15日於泗水舉辦開幕儀式。

陽明海運表示，隨著台印貨櫃倉儲物流的開幕，陽明海運在東南亞地區的投資項目也從代理行、物流事業，拓展到堆場事業，未來會持續尋求產業間各種經營模式的合作，達到降低營運成本、增加營收，並提供客戶多元的運送服務。

陽明海運告訴中央社，台印貨櫃倉儲物流公司有四大主要股東，大股東為港務公司，陽明持股逾10%，陽明的船靠泗水港時，貨櫃可享有便宜的股東價，未來這家公司將可大規模整合印尼泗水港周邊業務，同時提升當地貨櫃堆場及倉儲等服務，陽明還能依持股分紅。

陽明強調，印尼在東南亞國家中最具人口紅利，過去10年平均經濟成長率高達5.8%，根據國際貨幣基金（IMF）預估，2018年印尼經濟成長率為5.3%，經濟穩定成長，航港產業發展也值得期待，陽明正與港務公司研商攜手數起其他合作案。