親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

民宿房間如「戰亂後現場」 台灣人素質不如陸客

睡了一覺iPhone不能用 他遭中共跨國鎖機

陽明攜手港務公司新南向 印尼泗水設倉儲

2018-05-16 20:59中央社 台北16日電

陽明海運攜手港務公司及印尼企業，在印尼泗水成立倉儲物流公司，負責泗水貨櫃堆場和物流倉儲業務。陽明表示，陽明貨櫃可享便宜的股東價，並參與分紅，有助獲利。

為響應政府新南向政策及看好東南亞市場的經濟發展，陽明海運與台灣港務公司及印尼當地企業共同投資「台印貨櫃倉儲物流公司（PT. FORMOSA SEJATILOGISTICS）」，並於15日於泗水舉辦開幕儀式。

陽明海運表示，隨著台印貨櫃倉儲物流的開幕，陽明海運在東南亞地區的投資項目也從代理行、物流事業，拓展到堆場事業，未來會持續尋求產業間各種經營模式的合作，達到降低營運成本、增加營收，並提供客戶多元的運送服務。

陽明海運告訴中央社，台印貨櫃倉儲物流公司有四大主要股東，大股東為港務公司，陽明持股逾10%，陽明的船靠泗水港時，貨櫃可享有便宜的股東價，未來這家公司將可大規模整合印尼泗水港周邊業務，同時提升當地貨櫃堆場及倉儲等服務，陽明還能依持股分紅。

陽明強調，印尼在東南亞國家中最具人口紅利，過去10年平均經濟成長率高達5.8%，根據國際貨幣基金（IMF）預估，2018年印尼經濟成長率為5.3%，經濟穩定成長，航港產業發展也值得期待，陽明正與港務公司研商攜手數起其他合作案。

陽明海運印尼東南亞

相關新聞

敬鵬大火 員工不捨消防員罹難募款1900萬

2018-05-16 18:46

國巨反駁員工薪資福利差 間接管理人員拿百萬

2018-05-16 18:28

衛生紙搶購潮 永豐餘首季營收年增14.9%

2018-05-16 18:13

離岸風力人才需求 109年增至2100人

2018-05-16 17:46

飛利浦照明正式更名為昕諾飛 （Signify）

2018-05-16 17:04

標檢局修訂RC用鋼筋國家標準 增列高強度鋼筋

2018-05-16 14:31

中鋼攜手IBM 推廣科學教育

2018-05-16 14:19

木材蓋的摩天大樓你敢住嗎？ 看日本建築師展現大自然美好

2018-05-16 12:58

蔡總統敦南名宅 鄰居賣屋慘賠4,000萬元

2018-05-16 11:56

麗寶不怕三井Outlet競爭！ 二期招商動工

2018-05-16 11:21

買新屋還是老屋好？ 台北市差價最大及最小是這些區域

2018-05-16 05:59

長照點線面／城市服務中心 落實長照在地化

2018-05-16 05:55

上班卒子／做出口碑

2018-05-16 05:54

簡又新：經濟環境公益應平衡

2018-05-16 01:14

貿協促印度挺中油投資案

2018-05-16 01:14

東元揪伴 搶風電商機

2018-05-16 01:14

大師論壇／馬考談氣候變遷 挺綠色經濟

2018-05-16 00:34

職場巡禮／新人起薪 考量學習曲線

2018-05-16 00:28

策略經營／葛望平…技術創新 播綠色種子

2018-05-16 00:28

與MVOW牽手 東元電機：2020年打造原型機

2018-05-15 18:15

全台僅存狗骨頭工廠 一堂億元訂單的課

2018-05-11 09:28

一包10元的奶茶茶包 如何幫3點1刻創下1.2億年營收？

2018-05-10 11:07

90秒生產出特斯拉零件 台企「智慧製造」新贏家是他！

2018-05-10 10:52

Kamaro'an住下來吧！ 輪傘草編織工藝再創生

2018-05-09 16:00

財經觀點／今年房市修正 谷底會走很久

2018-05-07 23:37
看更多

熱門文章

「股后」員工福利支出僅60萬 立委要求全盤公布無良公司

2018-05-16 10:30

蔡總統敦南名宅 鄰居賣屋慘賠4,000萬元

2018-05-16 11:56

曾銘宗：平平股價200元 兩家公司薪資差16.5倍

2018-05-16 10:31

買新屋還是老屋好？ 台北市差價最大及最小是這些區域

2018-05-16 05:59

網傳勞保國保只能擇一 勞保局：錯誤訊息

2018-05-16 12:59

用6個撲滿、幾個信封…他一年至少存16萬

2018-05-16 15:59

麗寶不怕三井Outlet競爭！ 二期招商動工

2018-05-16 11:21

賴士葆爆 陳錦稷當獨董遲不就任國安會諮詢委員

2018-05-16 09:57

現在適合買美元嗎？ 國銀龍頭總座這麼說

2018-05-16 11:33

政府救房市靠新移民法「放大絕」？ 專家這麼說

2018-05-16 09:52

名家觀點／從現金減資 看鴻海戰略

2018-05-16 01:18

鴻海FII募資 本益比衝40倍

2018-05-16 01:14

電動機車免牌照稅 高雄先行

2018-05-16 00:31

年輕人不買股五大原因 顧立雄：還是定期定額比較好

2018-05-16 12:05

貸款利息想抵稅 只有購屋房貸可以

2018-05-16 09:05

外資匯出 台幣重貶1.06角

2018-05-16 00:32

歐盟個資法上路 台灣爭取列入「白名單」

2018-05-16 01:35

用電量再創新高！ 亮起警戒橘燈

2018-05-16 14:17

商店街增資 將海外上市

2018-05-16 00:34

為了獨董薪資未上任國安會？ 陳錦稷：想太多

2018-05-16 12:46

昨天用電量刷今年新高 今天備轉燈號可能再亮黃燈

2018-05-16 05:59

公司法修法惹議 立委：經濟部是徐旭東開的嗎？

2018-05-16 15:48

核三廠一號機今天歸隊 下午4點半正式併聯供電

2018-05-16 17:40

國泰金公開呼籲 1張純網銀執照要留給台灣業者

2018-05-15 22:24

修公司法 七工商團體發聲明

2018-05-16 01:15

台銀老總：台幣沒貶破32.5 都是加碼時機

2018-05-15 23:05

拔管案效應 立委：產學合作契約其實是繳費通知單

2018-05-16 10:47

FII路演造勢 不輸阿里巴巴

2018-05-16 01:14

499之亂後中華電要組網銀 顧立雄：不排除將紀錄納入考量

2018-05-16 11:13

上市櫃公司低薪名單 6月公布

2018-05-16 10:08

亞太租台灣大網路被七連罰 各罰240萬

2018-05-16 14:50

促進南部觀光 交通部打補貼牌

2018-05-16 01:04

立委批金管會玩數字遊戲 金融業實質薪資比三年前差

2018-05-16 12:07

公司法16日闖關 三條文成關鍵

2018-05-16 01:15

太陽光產線移往土耳其 資遣40餘人

2018-05-15 21:34

連續三天刷新高 今天用電量再創今年新高

2018-05-16 16:31

南山人壽Q1獲利增17倍

2018-05-16 01:12

揭露低薪公司要有懲罰性 立委建議給負評發布加骷髏頭

2018-05-16 19:24

宏達電打造區塊鏈手機 驅動網絡去中心化

2018-05-16 16:56

台印石化協議6月協商 印方：全力支持

2018-05-16 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top