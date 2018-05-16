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衛生紙搶購潮 永豐餘首季營收年增14.9%

2018-05-16 18:13中央社 台北16日電

受惠年初衛生紙搶購，消費品事業營收28.37億元，年增13.2%；但工紙營運短期...
受惠年初衛生紙搶購，消費品事業營收28.37億元，年增13.2%；但工紙營運短期仍受大陸禁廢令影響。 圖／聯合報系資料照片
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永豐餘投控今年首季營收178.19億元，年增14.9%，三大事業群中，受惠年初衛生紙搶購，消費品事業營收28.37億元，年增13.2%；但工紙營運短期仍受大陸禁廢令影響。

永豐餘投控今天舉行第一季法說會，首季合併營收新台幣178.19億元，年成長14.9%；營業淨利2.56億元；稅後淨利歸屬於母公司業主1.10億元；每股盈餘0.07元，較去年成長。

旗下三大事業群中漿紙事業群首季合併營收46.89億元，受到漿紙價格隨國際行情調升，營收成長6.8%。工紙紙器事業群合併營收70億元，受惠兩岸原紙及紙器出貨量增，帶動營收年成長25%。消費品事業群營收28.37億元，受到衛生紙漲價預期，消費者需求激增，營收年增13.2%。

營收雖然增加，但三大事業群淨利卻嚴重衰退。首季營業淨利僅1.11億元。其中漿紙事業群淨利6300萬元，年減74.9%；工紙紙器事業群3400萬元，年減85%；消費品事業群1400萬元，年減71.5%。

永豐餘協理殷國堂表示，三大事業群淨利均因原物料成本墊高，價格未十足反映成本所致。例如消費品事業群看似衛生紙需求大增，營收成長，但受到長短纖漿價和包材成上升，價格未十足反映成本。

最大宗的工紙紙器事業群首季更因國際木片、漿價和燃煤成本等原物料上漲，加上首季花蓮廠地震後設備全面歲修，增加修繕成本和外購漿比重，造成成本比去年同期上漲，營業淨利下降。

殷國堂指出，尤其是大陸禁止國外廢紙進口(禁廢令)，造成大陸國內廢紙價格飛漲到每公噸人民幣3000元(約450美元)，但國際市場上的美國貨櫃廢紙1公噸才180美元到200美元，價差倍數計算，造成在大陸的工紙製造成本急速上升，影響獲利。

而永豐餘去年9月底收到揚州市環境保護局因放流水水質超標的行政處罰通知，遭罰人民幣207萬5810元，一年內無法申請進口國外廢紙，估計工紙事業群今年第2季的本業淨利仍會衰退，直到第3季才能申請進口國外廢紙，法人估計第4季淨利才有機會改善。

為了突破大陸的禁廢令，改善營運窘境，他透露，永豐餘正考慮在台灣利用進口廢紙做成乾淨的紙漿板，再出口到大陸加工做成工紙製品，但現在要看哪家紙廠有能力在大陸以外的工廠先處理紙漿板，同時又不會影響既有的紙漿產能。

至於美中貿易戰交手過程中，大陸會如何利用准許美國廢紙進口這項籌碼，還要再深入觀察。

營收工紙

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