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房市政策成形 花敬群：都更中心8/1掛牌

2018-05-16 15:03中央社 台北16日電

內政部次長花敬群今天受邀在網路媒體直播中表示，兩年來推動諸多房市政策立法已逐一成形，未來是要全面啟動的時刻，最快啟動的是8月1日掛牌的都更中心，預計有50餘人進駐。

網路媒體今天中午網路直播，邀請花敬群暢談近期的房市政策，包括強制履約保證、都更條例、都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）、住宅法、租賃專法、實價登錄2.0、包租代管、國家住宅及都市更新中心設置條例等法規制度。

花敬群表示，除了都更條例最慢6月可在立法院修正通過，其餘法規在這兩年幾乎陸續建置完成，接下來就是全面啟動執行，這是最困難的階段，一定會遇到許多現實狀況待解決，但這也是台灣數十年來房市政策和房屋市場開始上軌道的時刻。

花敬群指出，包括6月修法通過的都更條例、8月1日正式掛牌運作的都更中心、危老條例及包租代管制度的推行都是迫在眉睫的工作。

他說，都更中心籌備處已在運作，現在正對外徵求董事長人選和更多人才，希望大家推薦。都更中心目前已有20餘位工作人員，到8月時會增加到50餘位，未來的辦公室位於台北市民生東路1段。

他強調，都更中心的重點工作是要推行公辦都更、社會住宅、扮演整合業者的平台，但並不會介入民辦都更事務，至多可提供諮詢協助等服務，除非民辦都更中有涉及公有資產部分才會協助處理。

花敬群答覆網友針對包租代管提出的問題表示，包租代管其實是讓房東不用自己管，畢竟房東自己管不動、管不好、管不到也管不來，交給代管業最適當；而房東不願報所得稅的問題，這項包租代管制度也設計了優惠的制度，讓房東願意採取合法方式誠實納稅，所得稅又不會比過去不報稅時代來得多，又能協助弱勢者租到房子，等於是做功德。

公辦都更花敬群房東

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