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東京澀谷都更連連 房仲：可觀察投資機會

2018-05-16 13:31中央社 台北16日電

日本東京為了迎接2020年奧運，澀谷車站附近正進行大規模都更。海外房仲表示，新建設帶來新商機，房地產也隨之上漲，建議投資人可多觀察當地的投資機會。

在東京經營海外華人投資日本不動產的本葉國際資產管理株式會社社長林彥宏表示，東京為了迎接奧運，整個城市各地都在進行都市更新，例如晴海選手村，為了因應奧運人潮與交通需求，在山手線上靠近泉岳寺由建築師隈研吾設計的新車站預定2020年完工營運，使得當地交通網絡更完善。

此外，也是由隈研吾設計，位於澀谷神宮球場的奧運會開幕主場館，也帶動澀谷車站附近地區有史以來最大規模的都更計畫，配合周邊交通建設，澀谷等地區的交通網絡也更完善，進而帶動周邊大規模開發與商機。

林彥宏說，澀谷區匯集兩條地鐵、3條私鐵以及JR山手線、湘南新宿線，加上都更大規模施工，代表未來的發展與潛力，目前周邊有6到7個大型計畫與摩天高樓正在興建，部分將於2020年奧運前落成，建設也將持續至2020年後。

林彥宏建議，日本今年6月實施民泊新法，原本最受青睞的民宿投資也因遊走在灰色地帶加上民宿供過於求下無利可圖。像澀谷這種商業區，都更又有新利多話題，投資人不妨多觀察新建設和新商機。

奧運都更東京

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