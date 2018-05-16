蔡總統敦南名宅 鄰居賣屋慘賠4,000萬元

2018-05-16 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



鑽石雙星 記者游智文／攝影 分享 facebook 最新實價揭露，總統蔡英文也擁有一戶的北市敦化南路名宅「鑽石雙星」，五樓一戶交易，屋主2013年以1.08億元買入，今年3月以6,880萬元出售，持有五年，賠了近4,000萬元。

也住在該社區的東森房屋董事長王應傑表示，這是他聽到他們社區近年最便宜的價格，「如果我事先知道，一定買下來」。

鑽石雙星位於敦化南路二段、四維路口，正對敦化林蔭大道，地段精華，為北市早期十大名宅，社區分為舊鑽石、新鑽石，屋齡都已30多年，蔡英文總統在新鑽石擁有一戶。

根據實價資料，鑽石雙星共揭露20筆交易資訊，社區最高價就是今日揭露的五樓戶，不含車位約77坪，2013年4月，屋主以1.08億元買進，每坪單價達139.4萬元。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，鑽石雙星社區維護管理佳，雖然屋齡大，詢問度一直很高，先前該大樓實價成交行情多在一坪百萬元以上，扣除親友交易，實價登錄平均單價也達108萬元。

不過觀察交易資料，受房市盤整，豪宅買氣低迷影響，去年交易五筆都跌破百萬，其中兩筆五樓交易更跌破9字頭，分別以88.8萬、89.6萬元交易。

今天最新揭露的五樓戶，五年前以1.08億元購入，一坪139.4萬元，為社區最高價，最後以6,880萬元售出，跌幅達36%，拆算單價每坪88.8萬元，也淪為社區第二低價。郎美囡表示，從該社區去年五樓成交行情來看，屋主並未低賣，慘賠主因應是當時買價太高。