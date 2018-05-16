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宏遠高功能PTFE纖維 供醫療照護前景俏

2018-05-16 09:04中央社 台北16日電

遠東集團旗下宏遠興業結合紡織綜合所和中科院等單位研發出高功能、高價值的PTFE纖維，這款新型纖維具有低摩擦性、不受化學藥劑影響，在醫療手術和長期照護領域用途甚廣。

2018年宏遠興業自辦展及紡織價值鏈研討會中特別展示這款新型纖維。宏遠、紡綜所、中科院及應用端企業總成實業（製鞋）和英特柏嵐（織襪）合組「PTFE纖維策略研發聯盟」，共同推廣加值應用這款新纖維。

宏遠指出，PTFE（聚四氟乙烯）纖維屬於高性能有機纖維，具有抗酸抗鹼、抗各種有機溶劑及高化學穩定性，不受化學藥劑影響的特點，幾乎不溶於所有溶劑。同時，聚四氟乙烯耐溫範圍非常廣，可從攝氏-195℃到250℃，具有塑料中最低的摩擦系數，是理想的無油潤滑材料。

宏遠說，雖然目前產量並不大，僅月產一公噸，但它的特性使得應用範圍相當廣，可廣泛應用在航太國防領域、醫療與長期照護及高張力運動的機能性衣物。目前團隊已開發出「醫療與長照專用低摩擦衣」，「輕量自潔型透氣跑鞋」與「低摩擦超馬運動襪」等高張力運動配件。

另外，以長纖維複絲、單絲、短纖維、高強力長纖等型態可製成不同產品供不同領域使用，例如在醫療手術中發揮更大用途，包括牙醫的一般縫合線；醫療移植的手術縫合線、手術用毛氈、心臟瓣膜、支架；醫療紡織品的成衣、床單、敷材；防護用紡織品的阻燃布、化學防護衣與防護鞋等高單價和高利潤產品。

宏遠手術

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