買新屋還是老屋好？ 台北市差價最大及最小是這些區域

2018-05-16 05:59 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



住商機構企劃研究室依據台北市實價登錄資料，統計近一年(2017年3月~2018年3月)5年內新屋及30年以上老屋的交易量、平均交易單價，並計算每個行政區新屋老屋的平均價差，發現新舊價差最大的是大安區，價差最少則是南港區。

調查發現，大安區新舊價差最大，新屋高舊屋69.7%，一坪平均差50.6萬，這個價差在台北市一半以上的行政區可以買到老屋，同樣豪宅林立的信義區價差居次，一坪差67.1%，南港區跟文山區市價差最少，一坪分別差27.8%、29.1%。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡分析，大安區及信義區的新屋多為豪宅及高級住宅，平均單價都在百萬以上，故即使這兩區的老屋單價也高，但價差極大。而價差最小的南港區，則因為重劃區關係新屋量多但交易緊縮，新屋價格維持6字頭。文山區因多為自住需求，價格相對穩健，新屋的價格也較為平實，平均單價5字頭，在台北市是買新屋負擔相對輕的區域。

建管處統計，台北市屋齡30年以上的老屋的戶數約有58萬1,610戶，佔台北市住宅總戶數7成以上。雖然這幾年建商大打讓利，但台北市除了豪宅因為管制、交易緊縮等因素，會有較大的讓利空間外，一般新屋住宅因為整體供給量偏少，反而難有較大的讓價空間。

綜觀各行政區近一年新屋、老屋交易表現，許多中、低價位的區域新屋的交易量頗高，其中北投區的新屋交易量最高，郎美囡指出，北投新屋主力來自於重劃區帶動的推案量，新屋平均房價僅60.3萬也是吸引力所在。

至於價差最大的大安區，新屋平均單價高達123.1萬，老屋則是72.6萬，也是所有行政區中老屋單價最高者，郎美囡表示，大安區的敦化、信義、仁愛路上及巷內有許多高級住宅及豪宅，新推案也以這兩種物件類型為主力，故新屋單價高。

大安區內多為精華地段，有許多著名學區，故老屋的價格一直位居全市之冠，尤其不動產市場盤整時許多買家趁勢入手大安區中古屋，故大安區的老屋詢問度居高不下。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，新屋的硬體新、大多有管理機制，且北市素地少、重建難，故每每推出必受矚目，不過新屋的實際使用坪數多約在6成左右，而老屋公設少，坪數相對實在，故造就了老屋愛好者。