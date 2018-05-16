長照點線面／城市服務中心 落實長照在地化

2018-05-16 05:55 經濟日報 劉庭軒



在長照養老的整個服務體系中，從居家到社區逐步建立服務體系之後，對於不同的城市自然就必須建構具備地方特色的城市服務中心，把不同居家、社區的需求、人力、服務紀錄、IOT數據全部彙整到城市服務中心，才能依據不同的數據判讀與分析，做出最適合「在地」的長照養老方案與決策。

在城市服務中心，建置各別地區雲端資料庫，簡化繁瑣派工流程，介接居服單位接案服務安排，讓文件建檔與報表製作快速匯出，減少人力操作時間成本，並且透過系統記錄案家資訊與需求，服務人員透過雲端平台快速取得案家資訊，依據案家所提供之服務需求，系統自動產出費用核銷報表，唯有節省行政管理才能讓資源集中在服務中，不要耗費在對長輩沒有實質效益的流程裡。

從城市整體長照服務的資源強化來看，掌握區域內全方面案家座標定位，並能快速查詢及掌握所處理案家的服務狀況，例如：執行中、已提供服務、未執行…等，讓管理單位可以快速掌握案家地理圖資資訊，並且依據所有服務人員派工紀錄與服務管理，系統優先選出可提供服務項目的服務人員，降低派工時需花費人力確認班表等時間，就可以「精準的服務」，並且「有效的管理」。

從長照服務成效的分析來看，蒐集整個城市的需求、人力、服務紀錄、IOT數據，詳細記錄人員服務與自動數據回傳，當遇到緊急狀況時也可即時通報管理單位，透過中控客服中心派送聯繫訊息，達到有效居家照護管理。

另外，因為整合長照服務機構及長照相關補助資源，也可提供給民眾與有需要的長輩，完整且即時的長照資源查詢服務。

更重要的是，提供區域範圍地圖視覺化呈現與社福資源分布，讓管理單位可以即時掌握服務動態，並且提供資料數據分析預測與圖像化，也讓政府督導能夠利於決策管理。

台灣近期討論非常熱烈的智慧城市議題，其實從長照智慧化的城市服務中心著手落實，才是真正讓民眾有感、且深入每個居家智慧化的服務，畢竟每個人都會面臨老的一天，城市服務中心的基礎建設完成，不用擔心日新月異的科技發展，紮實的照顧每個長輩，達成「老吾老以及人之老」的目標。

（作者是台灣受恩股份有限公司董事長，本專欄每周三刊登）