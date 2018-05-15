蛋黃區購屋有眉角 同馬路不同側房價差一成

2018-05-15 11:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



光復南路往延吉街方向，屬於大安區，去年成交均價一坪88.6萬元，另一側，屬信義、松山區，均價每坪80.7萬元，一坪相差約8萬元。 記者游智文／攝影 分享 facebook 台北市中心蛋黃區房價近年回修，吸引不少民眾回流購屋。房仲統計實價資料指出，市中心有不少路段，因行政區門牌效應，同一條路左右兩側有不小價差，最多可逾一成，購屋人可多比較。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，北市道路、行政區門牌效應由來已久，短期內也不會消失，打算在市中心買房的民眾，若偏重保值，可選擇房價較高的一側，如果預算有限，由於生活圈差異不大，不妨考慮較低價的一側。

根據永慶房屋統計實價資料，台北市中心，包括新生南路、羅斯福路三段、光復南路、復興北路、和平東路三段等，僅一路之隔，兩側房價都有明顯落差。

以新生南路為例，同樣都靠近大安森林公園，東側屬於大安區的門牌，去年均價一坪84.5萬元，西側屬於中正區門牌，去年均價為79.3萬元，兩者一坪相差5.2萬，價差約6%，三房產品就差了一兩百萬元。

再以光復南路為例，往延吉街方向，屬於大安區，去年成交均價一坪88.6萬元，另一側，屬信義區、松山區，均價每坪80.7萬元，一坪相差約8萬元，價差也達8.9%。

和平東路三段、復興北路與羅斯福路三段也都有同樣情況，其中和平東路屬大安區的門牌，去年平均每坪成交68萬元，信義區門牌僅約61萬元，一坪相差7萬元，價差達10.6%。

謝志傑表示，市中心區同路不同價的道路，大多位於大安區和其他行政區的交界，主要是大安區擁有一流學區、商圈。區內不僅公園綠地多，且捷運站密集，長期以來市場公認是蛋黃中的蛋黃，擁有最明顯的門牌效應。