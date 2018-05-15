親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

跟丈夫窮活16年 離婚後才發現他有錢有房

新舊每坪差五十萬！ 大安區房屋買賣價差全台北最大

2018-05-15 11:29經濟日報 記者游智文╱即時報導

房仲統計實價資料顯示，北市老屋、新屋價格相差很大。大安區五年內新屋，比30年老屋，一坪高出50萬元，近七成，價差最大。在大安區買一間新房子，可在北市多數行政區買到兩間以上老房子。

豪宅林立的信義區，新屋比老屋高出41萬元，價差67%，排名第二；中山、內湖新屋也比老屋貴了六成以上，一坪要貴上二、三十萬元。南港區老屋新屋差27%，價差最小，其次為文山區29%。

大家房屋企研室主任郎美囡分析，大安區及信義區的新屋多為豪宅及高級住宅，平均單價在百萬以上，即使這兩區的老屋單價也高，新屋、老屋的價差仍最大。

價差最小的南港區，因為重劃區關係新屋量雖不少，但這幾年交易緊縮，新屋價格維持6字頭，拉近與老屋價格。文山區因區域中多為自住需求，價格相對穩健，新屋的價格也較為平實，平均單價5字頭，是北市買新屋負擔相對輕的區域。

住商不動產統計北市各行政區近一年新屋、老屋交易量，北投區新屋交易682件最多，其次為中山區451件、內湖區420件。

郎美囡指出，北投新屋交易主要來自重劃區，此外，五年內新屋均價60萬元，也吸引力不少買盤。內湖區新屋交易量接近老屋交易量，原因在內湖近年推案多，許多外來換屋人口，在內湖以買新屋居多。

目前北市新屋單價僅文山區跟萬華區還維持在5字頭，萬華區因為近年有許多套房交屋，單價略高於文山區，兩區因新屋價格不算高，新屋、老屋的價差均在15萬元以內。

價差最大的大安區，近一年新屋平均交易單價高達123.1萬，在所有行政區中新屋單價最高，大安區老屋也不便宜，近一年成交均價72.6萬元，但因新屋價格高，兩者相差達50.6萬元。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，不少買方想在台北市買新屋，但北市土地少，都更不易，根據建管處統計，七成以上都是屋齡30年以上的老屋，新屋的選擇相對少，一有新案推出多受矚目，因此拉大新舊房屋價格。

徐佳馨表示，新屋雖硬體新、多有管理機制，但實際使用坪數多在六成左右，想買新屋，尤其是預售屋，對於使用空間務必了解，避免與期待有所落差，至於老屋，雖然實際使用坪數較大，不過老屋通常需要修繕，購屋時需加計整修成本。

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
分享
資料來源：台北市實價登陸／住商機構企劃研究室整理
資料來源：台北市實價登陸／住商機構企劃研究室整理
分享

老屋重劃區

相關新聞

賴英里、李世聰秘遊 奢華七星列車有錢不一定能搭

2018-05-15 11:15

與賴英里爆緋聞 已婚龍巖總裁李世聰身價250億

2018-05-15 10:16

賴英里被爆和龍巖總裁奢華同遊日本 當街摟腰互動超親暱

2018-05-15 07:48

蛋黃區購屋有眉角 同馬路不同側房價差一成

2018-05-15 11:39

台肥有機肥料搶灘日本 外銷岡山縣

2018-05-15 08:41

房仲：台塑內湖大樓 買得很划算

2018-05-15 01:10

王文淵眼光精準 業界折服

2018-05-15 01:10

石化黃金十年 台廠搶先機

2018-05-15 01:10

黃志芳統籌 投資盛宴上菜

2018-05-15 01:10

中鼎一條龍統包 打出好口碑

2018-05-15 01:10

貿協牽線 中鼎奪下印度大單

2018-05-15 01:10

謝師宴、節日檔期 添飯店業商機

2018-05-15 01:06

萬海攻越南 將設碼頭

2018-05-15 01:06

台北電腦展 帶動飯店住房率

2018-05-15 01:06

商業興觀點／創新商業模式 區塊鏈挑大樑

2018-05-15 00:01

管理講堂／正派管理 無為而治

2018-05-15 00:01

思考方塊／善用管理工具

2018-05-15 00:01

智慧經營／沈慶芳…員工變股東 創造多贏

2018-05-15 00:01

台糖將當台灣農業領頭羊 動工打造首座有機糧倉

2018-05-14 22:10

國產署地上權案標脫率破五成 創5年新高

2018-05-14 20:42

豐采樓關門42名員工失業 王品說「來我們這上班」

2018-05-14 19:25

李世聰、賴英里同遊日本 龍巖：無飯店異業結盟計畫

2018-05-14 16:07

媒體報導賴英里、李世聰同遊日本 寒舍：無法回應私事

2018-05-14 15:45

汽油飆漲 瓦斯車加氣站未受惠

2018-05-14 15:00

生展益生菌 獲ITEX國際發明展金牌

2018-05-14 14:27

國壽烏日物流園區 光電場啟動發電

2018-05-14 14:27

大陸惠台31招手 醫師：台醫界生態若惡化會出走

2018-05-14 12:53

底價每坪48萬 台中光華高工公告賣市區校地

2018-05-14 11:21

拼國內旅遊 五大旅遊業組「海灣聯盟」

2018-05-14 11:07

逢低買進失算？ 買進名宅一年半慘賠2100萬

2018-05-14 10:40

M17國際化策略 吸引創投

2018-05-13 01:17

產業追蹤／埃及拚旅遊經濟 鄰國助陣

2018-05-13 01:04

產業追蹤／史瓦濟蘭紡織業...台商力挺

2018-05-13 01:04

產業追蹤／蘇伊士招商 貿協探路

2018-05-13 01:04

電動車商機／攻次世代技術 各擁利基

2018-05-13 01:04

特斯拉電動車掀新熱潮 和大、東陽台廠供應鏈受惠

2018-05-13 01:04

台系獨角獸M17 拚紐交所IPO

2018-05-13 01:04

全台僅存狗骨頭工廠 一堂億元訂單的課

2018-05-11 09:28

一包10元的奶茶茶包 如何幫3點1刻創下1.2億年營收？

2018-05-10 11:07
看更多

熱門文章

免解約客戶線上登記499 中華電：31日前實體門市辦理即可

2018-05-14 22:45

賴英里被爆和龍巖總裁奢華同遊日本 當街摟腰互動超親暱

2018-05-15 07:48

媒體報導賴英里、李世聰同遊日本 寒舍：無法回應私事

2018-05-14 15:45

李世聰、賴英里同遊日本 龍巖：無飯店異業結盟計畫

2018-05-14 16:07

核三1號機起動運轉 原能會同意了

2018-05-14 18:21

鴻海擬砸逾102億元 配發員工酬勞

2018-05-14 12:47

從台電的兩張罰單 看台灣能源政策的困境

2018-05-14 20:41

與賴英里爆緋聞 已婚龍巖總裁李世聰身價250億

2018-05-15 10:16

中華電499優惠 變相延長

2018-05-15 04:26

ASAP省錢購物網驚傳5月15日關站 資遣所有員工

2018-05-14 21:59

台電2張罰單 凸顯能源政策困境

2018-05-15 00:04

鴻海減資 券商提醒權證投資人：小心衍生的風險

2018-05-14 18:59

薪資指標怎麼看？ 主計總處說分明

2018-05-14 17:31

德國經驗：天然氣非發電主力 支援綠能低谷才是重點

2018-05-14 20:51

豐采樓關門42名員工失業 王品說「來我們這上班」

2018-05-14 19:25

王文淵眼光精準 業界折服

2018-05-15 01:10

房仲：台塑內湖大樓 買得很划算

2018-05-15 01:10

大陸惠台31招手 醫師：台醫界生態若惡化會出走

2018-05-14 12:53

富邦華一傳要換行長 廈門銀行籌劃IPO

2018-05-15 05:51

趕今夏歸隊…核三廠1號機起動 原能會准了

2018-05-15 00:04

申報綜所稅避開三大類、六種錯誤情形

2018-05-14 20:20

防堵假理賠 金管會禁售起賠式自負額車險

2018-05-14 12:35

有線TV之亂 燒到中職轉播

2018-05-15 01:06

國巨陳泰銘：全球4大不確定 發展4大策略

2018-05-14 18:46

中鼎得標印度天然氣站工程 鄧振中讚：意義重大

2018-05-14 21:11

永豐金法人股東 寶佳第一大

2018-05-15 01:55

發展太陽光電 國泰烏日物流園區逾3千坪屋頂掛錶發電

2018-05-14 12:29

富邦金法說 人壽2017年隱含價值成長13.1％

2018-05-14 15:21

遵守金金分離 賣三銀行股

2018-05-15 01:55

富邦金資產衝7兆 殖利率走升重傷未實現利益

2018-05-14 17:42

用電量再創新高 核三1號機將歸隊馳援

2018-05-14 19:56

核三廠1號機重啟 原能會今同意

2018-05-14 18:49

中信銀推出新創技術 舊戶線上辦卡馬上准

2018-05-15 01:41

林家宏布局金融 有一套

2018-05-15 01:55

貿協牽線 中鼎奪下印度大單

2018-05-15 01:10

賴英里、李世聰秘遊 奢華七星列車有錢不一定能搭

2018-05-15 11:15

【即時短評】台灣天然氣政策 應再多想想

2018-05-14 20:42

中華電員工忙翻…雙北開罰

2018-05-15 04:28

網路報稅注意五大事項 讓你遠離駭客

2018-05-14 21:28

樺漢助威 攻2025中國製造

2018-05-15 01:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top