新舊每坪差五十萬！ 大安區房屋買賣價差全台北最大

2018-05-15 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



房仲統計實價資料顯示，北市老屋、新屋價格相差很大。大安區五年內新屋，比30年老屋，一坪高出50萬元，近七成，價差最大。在大安區買一間新房子，可在北市多數行政區買到兩間以上老房子。

豪宅林立的信義區，新屋比老屋高出41萬元，價差67%，排名第二；中山、內湖新屋也比老屋貴了六成以上，一坪要貴上二、三十萬元。南港區老屋新屋差27%，價差最小，其次為文山區29%。

大家房屋企研室主任郎美囡分析，大安區及信義區的新屋多為豪宅及高級住宅，平均單價在百萬以上，即使這兩區的老屋單價也高，新屋、老屋的價差仍最大。

價差最小的南港區，因為重劃區關係新屋量雖不少，但這幾年交易緊縮，新屋價格維持6字頭，拉近與老屋價格。文山區因區域中多為自住需求，價格相對穩健，新屋的價格也較為平實，平均單價5字頭，是北市買新屋負擔相對輕的區域。

住商不動產統計北市各行政區近一年新屋、老屋交易量，北投區新屋交易682件最多，其次為中山區451件、內湖區420件。

郎美囡指出，北投新屋交易主要來自重劃區，此外，五年內新屋均價60萬元，也吸引力不少買盤。內湖區新屋交易量接近老屋交易量，原因在內湖近年推案多，許多外來換屋人口，在內湖以買新屋居多。

目前北市新屋單價僅文山區跟萬華區還維持在5字頭，萬華區因為近年有許多套房交屋，單價略高於文山區，兩區因新屋價格不算高，新屋、老屋的價差均在15萬元以內。

價差最大的大安區，近一年新屋平均交易單價高達123.1萬，在所有行政區中新屋單價最高，大安區老屋也不便宜，近一年成交均價72.6萬元，但因新屋價格高，兩者相差達50.6萬元。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，不少買方想在台北市買新屋，但北市土地少，都更不易，根據建管處統計，七成以上都是屋齡30年以上的老屋，新屋的選擇相對少，一有新案推出多受矚目，因此拉大新舊房屋價格。