賴英里被爆和龍巖總裁奢華同遊日本 當街摟腰互動超親暱

2018-05-15 07:48 聯合新聞網 綜合報導



龍巖集團總裁李世聰(右)與寒舍集團董事長賴英里被爆同遊日本，關係親暱。本報系資料照 分享 facebook 龍巖集團總裁李世聰與寒舍集團董事長賴英里被爆料同遊日本，兩人搭乘奢華列車「九州七星號」，整趟旅程形影不離，還情不自禁地在外摟腰、拍臀、捏臉，毫不在意外人看法大方調情。

據壹週刊報導，身價超過250億元的殯葬業天王、龍巖集團總裁李世聰和「飯店天后」賴英里被直擊同遊日本，兩人住同房且互動親暱，一起參加被譽為「史上最難訂」，一般房要價台幣32.8萬，豪華房則要台幣41.8萬的九州七星6天5夜豪華行程，行程繞九州一圈，火車上隨處可見日本傳統工藝，連洗臉盆都是日本國寶陶瓷藝術家親自操刀，還有米其林星級主廚進駐。

有知情人士表示他們行程前面都是走自己的，都沒和其他團員同行，兩人行程間都住同房，其中兩晚是在臥鋪列車上過夜，一晚住由布院最頂級的溫泉會館無量塔，頭尾兩晚則是入住五星級的福岡君悅飯店，行程相當高檔奢華，期間他們還去了「貓頭鷹森林」、「金鱗湖」等景點，並一起去逛福岡君悅附近的「屋台街」，在知名拉麵店「吞龍」用餐，他們在小攤前大啖關東煮和燒烤，並暢飲日本酒。

李在旅遊途中偶爾會情不自禁對賴調情，一下牽手、一下拍臀，兩人互動相當甜蜜，但有時又會因為人多，牽了1秒的手又馬上放開，當列車服務長幫他們拍照時，李還很親暱的摟著賴的腰，兩人笑容燦爛。

最後他們則是先脫隊搭乘日本國內線班機到下一個點，只見兩人相當親暱，不像外傳的只是單純異業結盟，對於兩人同遊日本，龍巖表示，此為總裁個人私領域，公司無法回應，「目前也沒有飯店異業結盟計畫」，而寒舍集團也同樣表示，董事長私事與公司經營無涉，無法回應。

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