GU標準店舖6月15日插旗台中 中友百貨A棟8F開張

2018-05-14 18:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



日本迅銷集團旗下快時尚品牌GU，在台再下一城，標準店舖6月15日插旗台中，於台中中友百貨A棟8F開設台灣第10家店舖。