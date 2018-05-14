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GU標準店舖6月15日插旗台中 中友百貨A棟8F開張

2018-05-14 18:47經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

日本迅銷集團旗下快時尚品牌GU，在台再下一城，標準店舖6月15日插旗台中，於台中中友百貨A棟8F開設台灣第10家店舖。

GU在2014年正式登台後，今年4月初於高雄新時代百貨開出第九間店舖，看準該地地處學區的學生族群，GU即將6月15日在台中中友百貨A棟8F開設台灣第10家店舖，主要販售男裝、女裝、童裝等。

GU將在今年6月15日插旗台中。此為GU與著名時尚設計師Kim Jones攜手聯...
GU將在今年6月15日插旗台中。此為GU與著名時尚設計師Kim Jones攜手聯名的「KIM JONES GU PRODUCTION」夏日系列。GU/提供
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