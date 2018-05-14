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媒體報導賴英里、李世聰同遊日本 寒舍：無法回應私事

2018-05-14 15:45經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

根據壹週刊報導，龍巖集團總裁李世聰與寒舍集團董事長賴英里日前同遊日本，寒舍集團表示，董事長私事與公司經營無涉，無法回應。

壹週刊提到，兩人在今年5月初共同前往日本九州，且互動親密，讓外界好奇他們的關係。寒舍則表示「董事長私事與公司經營無涉，無法回應」。

賴英里第二任丈夫為寒舍創辦人蔡辰洋，2016年蔡辰洋因心肌梗塞過世，賴英里扛起營運重任，從「長笛公主」蛻變為寒舍最美董事長，主要經營國際級觀光旅館的寒舍餐旅，於2016年5月19日掛牌上市，接著讓寒舍餐旅首度跨出台北市區，去年開設礁溪寒沐酒店，讓賴英里穩坐「飯店女王」寶座。

寒舍集團董事長賴英里（右二）。 記者嚴雅芳／攝影
寒舍集團董事長賴英里（右二）。 記者嚴雅芳／攝影
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寒舍餐旅賴英里蔡辰洋

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