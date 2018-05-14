保誠人壽辦「愛的小主廚」為媽咪煮出「心」意

2018-05-14 15:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



保誠人壽今天表示，了解媽媽永遠把家人放在第一位，獨出心裁於日前舉辦專屬保戶的「愛的小主廚」親子手作料理母親節活動，當天媽媽化身為動口不動手的女王，由孩子們親自手作料理給女王媽媽品嚐，並獻上繪製祝福的卡片及康乃馨，家人們用最純粹的心意，表達對媽媽真摯的關愛。

為回饋保戶並鼓勵保戶親子同樂享受周末時光，保誠人壽特別邀請擁有法國藍帶廚藝學院證書的專業老師，在專業又舒適的料理教室裡，教導孩子們製作親子丼和壽司，表達對媽媽的心意外，也體驗手作料理的樂趣。享用料理的時間，還舉辦孩子與家人一同手繪祝福卡片給媽媽的活動，促進孩子們和父母親子情誼大躍升，也為這次共聚天倫樂的甜蜜時光留下美好的記憶。

英國保誠人壽行銷長楊繼平表示，因應數位化時代，Line已成為多數民眾的溝通工具，英國保誠人壽特別成立「保誠人壽Line@一起好幸福朋友圈」，提供保戶更便捷的服務。凡加入「保誠人壽Line@一起好幸福朋友圈」，則享有即時的保戶服務及權益通知、不定期贈送保戶幸福好禮、專業的客服人員提供線上諮詢等服務。

此外，還有專屬保戶的活動，像是本次舉辦的母親節「愛的小主廚」親子手作料理活動便是特別為保戶規劃的活動，讓保戶和家人們一起體驗親子手作料理的樂趣。另外，首次加入的保戶，還可以當月抽7-11超商禮券。