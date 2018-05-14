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台版驅逐低端人口：身障團體遭迫遷，何去何從？

開發文創價值基金投資石尚企業 跨足古生物與科普商機

2018-05-14 15:33聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

中華開發金控 旗下子公司中華開發資本因支持台灣文創產業發展而設立「開發文創價值基金」，自2013年成立至今五年，其所投資的文創產業涵蓋台灣多元且極具特色的文創業別，包括以古生物清修與科普通路為主要業務內容的「石尚企業公司」。

針對台灣的文創產業，中華開發創投董事長劉紹樑認為，文創產業發展定位應擴大至「產業文創化」，「開發文創價值基金」投資主軸則著眼於「具文創元素的民生消費產業」，期許掌握「台灣文創元素優勢」加上「擴展海外消費市場」的發展潛力，協助台灣文創者提升亞太地區及歐美的品牌價值及能見度。

中華開發資本執行副總南怡君表示，「開發文創價值基金」的基金規模為新台幣15億元，投資產業以數位內容的比例最高，達35%；其次是占比25%的時尚品牌、16%為影視產業，13%為飲食文化及11%的創意觀光業，「石尚企業」屬於其中的創意觀光業。

台灣文創產業發展具有高度挑戰，但開發金控旗下子公司具海內外產業鏈的關係網絡，提供投資戶多元的附加價值，未來將持續發掘優質文創事業進行投資，推動其文創元素價值以成功商業化、規模化、資本化的發展，成為叫好又叫座，值得驕傲的台灣品牌。

石尚企業設立於1997年，董事長蕭語富帶領著亞洲地區罕見的清修團隊，在古生物研究領域，是台灣這方面專業研究領域的重要後盾。在其公司清修的化石原件中，貴州龍(2億3千萬年前)腹中的胎兒、竊蛋龍(7000萬年前)骨盤中的蛋等兩件，證明了海棲爬蟲動物以胎生繁殖、鳥類是由獸足類恐龍演化而來的假說。與科博館程延年博士合作發表論文，刊登在與等國際期刊。

從此奠定石尚在古生物清修與化石買賣領域的專業地位，是大中華地區標本收藏家買賣物件具有公信的通路平台。石尚於兩岸設立「自然探索屋」、博物館通路發展迅速、備受關注，未來更規劃於資本市場文創類股掛牌。自然探索屋旗艦店近期開幕，中華開發資本執行副總南怡君、中華開發創投董事長劉紹樑特地與會，鼎力支持石尚的發展。

中華開發創投董事長劉紹樑(左四)、中華開發資本執行副總南怡君(左二)、石尚企業董...
中華開發創投董事長劉紹樑(左四)、中華開發資本執行副總南怡君(左二)、石尚企業董事長蕭語富(左三)，出席自然探索屋旗艦店開幕活動。 圖／開發金控提供
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