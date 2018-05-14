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拼國內旅遊 五大旅遊業組「海灣聯盟」

2018-05-14 11:07經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

五大旅遊業者組成「海灣聯盟」，力拼國旅人次成長。易飛網／提供
五大旅遊業者組成「海灣聯盟」，力拼國旅人次成長。易飛網／提供
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國內旅遊電商平台易飛網ezfly不甘國旅市場持續低迷，同時響應交通部觀光局2018海灣旅遊年政策，近期整合旅遊產業上、中、下游龍頭企業，在國內航線最綿密的立榮航空支持下，今（14）日宣布結合五家旅行社共組「海灣聯盟」，即日起至12月31日推出「立榮假期七大島嶼獨家行程」，「復仇價2天1夜機+酒僅4,899元起，並同步於線上七大官網入口及線下近250家實體店面進行大串連，力拼七個月內達成「海島復仇旅遊」7,000 人次目標。

根據交通部統計顯示，去年國旅僅1.83億人次，是近五年來表現最差的一次，易飛網ezfly總經理周昀生指出，為掃除外界對於國旅市場雪崩的憂心，且呼應觀光局定調的 2018 海灣旅遊年，本次特媒合旅遊產業鏈上、中、下游代表性企業，以「聯盟」互助模式攜手衝刺國旅，使同業間「不再 PK、打價格流血戰」，相信「1+1>2」法則才能將國旅市場餅做大。

「海灣聯盟」成員以旅遊電商平台易飛網為首，邀請擁有國內最多離島航線的立榮航空公司，以 及雄獅、東南、燦星、長汎、和旅等五家知名旅行社加入，成功整合「1 航空公司、5 旅行社、1 旅遊電商及七大海島獨家行程」，打出「1517 你我一起玩海島」口號，計畫在七個月內衝刺離島觀光達 7,000 人次。

周昀生表示，正值5月繳稅季，國人荷包緊縮同時，若有短期旅遊規劃，可選擇一 探離島風光，用「不到 5 張小朋友」的價格，就能享受宛如國外海島般的夏日度假氛圍。

海灣聯盟立榮假期專案已正式上線，活動期間至12月31日止，長達近七個月。立榮假期七大島嶼共有九款精選獨家行程，包含綠島、蘭嶼、七美、吉貝、小金門、東莒及北竿，不只飯店優質、 航班彈性，所有行程一律機+酒+交通接駁，同時囊括在地 TOUR 小旅行，最便宜僅 4,899 元，CP 值高。

周昀生說，「海灣聯盟」七位成員皆已同步在官網上線，旅客欲線上訂購有七種平台可供選擇，同時習慣赴實體門市訂購的旅客，則可前往聯盟中任一成員之門市、共計250家可供洽詢。

他進一步指出，凡赴「海灣聯盟」購買任一立榮假期海灣旅遊行程，每筆訂單可獲得一次抽獎機會， 明年1月10日將抽出10位幸運兒，每人可獲得一套立榮假期。

立榮航空電商觀光

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