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唐綺陽星座運勢週報：金牛、魔羯有正財 水瓶易錯失機運

想當下一個FII、搭上A股特快車？會計師說關鍵是...

2018-05-14 08:01聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

不再業績為王，PwC China普華永道中天會計師事務所台商服務部總監張兆隆表示，根據大陸發審會聆訊問題、招股書等公開資料，今年第一季A股IPO被否決的企業，主要原因都是企業持續經營能力、財務真實性及規範運行。

在IPO審核中，企業財務的真實性合理性以及持續盈利能力一直是發審委關注焦點。新一屆發審委對細節尤為關注，審核的標準全面且嚴謹，上一屆發審委審核業績為王的思路已經不再適用，目前發審委更關注內部控制和財務真實性。

截至2018年3月底，台資企業在大陸上市公司合計29家；剔除被借殼的4家，有23家為僅在大陸設立公司的台商（92%），1家在台灣上市（4%），1家自台灣下市後在A股上市（4%）；另外，近期申請A股上市的富士康工業互聯網（FII）、鵬鼎、榮成環保及南僑之母公司均為台灣上市公司。

整體而言，台商在A股的表現優良，本益比高於A股市場平均甚多，且和發行時相比，平均股價漲幅達到9成，顯示台商在A股市場屬於極優質企業。

據統計，2017年9月以前，A股IPO過關機率相對穩定，約在80%左右。但自2017年10月新一屆發審委上任以來，就開始呈現「嚴審」的態勢，2018年第一季，整體審核量及通過率大幅下降。2018年1月通過率僅38%，通過家數為18家；2月、3月和4月的通過率皆為58%，通過家數依序為7家、7家和11家。

張兆隆表示，根據輔導台資企業A股上市的經驗，大陸台商因為從接單生產的跨兩岸一條龍服務的商業模式，在準備A股上市時多會面臨同業競爭的問題，因此到底是要分拆或打包哪些業務或公司進來上市主體，是台資企業很重要的課題。因此，選擇有經驗的輔導團隊就越顯重要。特別是針對有海外據點的台商，跨國事務所的經驗和效率優勢更加凸顯。

張兆隆說，IPO不是董事長一時的決策，而是公司與專業團隊齊心協力前進的旅程。他建議有A股規劃的台商先做的第一步，應是在專業機構的輔導下，建立健全的IPO工作小組，有條不紊的進行上市推進工作。其中，針對A股上市企業內部的IPO小組，應有董事會秘書、審計委員會及財務總監三個重要組織，負責統籌和協調上市準備工作，且在A股IPO輔導期間，不得輕易變動。

PwC China普華永道中天會計師事務所審計組合夥人汪超指出，台資企業A股IPO可採不同的重組路徑，但監管機構在重組過程皆有共同關注的重點，包括實際控制人、關聯交易、同業競爭和獨立性等問題。

汪超提醒，企業需注意業務移轉後是否仍滿足台灣繼續上市的規定，如營業收入與營業利益不得衰退50%的紅線規定，以及需符合A股上市公司定期報告的披露時間和要求，尤其要注意的是，T+A與F+A須關注與台灣母公司資訊披露時間的協調。

資誠聯合會計師事務所市場及業務發展長林鈞堯(右4)、上海普華永道總監高文俊(左2...
資誠聯合會計師事務所市場及業務發展長林鈞堯(右4)、上海普華永道總監高文俊(左2)等人出席在蘇州舉辦的「A股資本市場新篇章：台資企業大陸上市成功關鍵」研討會。 圖／資誠提供
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A股IPO台商

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