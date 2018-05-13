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桃捷推120天半價定期票 每月最高省3,360元

2018-05-13 16:19經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

桃捷宣布，將於今（2018）年6月1日，正式推出120天半價定期票，凡購買120天半價定期票綁定起迄站，在此期間區間內，皆可不限次數、不限車種搭乘。

桃捷公司說，購買120天定期票，若以通勤日（84天）來計算是享有五折優惠，但若以日曆天（120天）來計算則是享到三五折優惠，換算下來，每個月最高可省3,360元。此外，桃捷也和國泰世華銀行合作，使用國泰世華信用卡刷卡購買定期票可享3期或6期零利率分期。歡迎通勤族、小資族、學生族手刀來購買，天天搭桃捷輕鬆沒負擔，搭越多省越多。

桃園捷運今天於A8長庚醫院站，舉辦記者會，由桃園市長鄭文燦啟動揭票儀式宣布這項大利多，鄭市長表示今年二、三月機捷單日平均運量已經達到六萬人，超乎預期、寫下紀錄。而購買定期票的桃捷忠誠會員也累積至1.1萬人，我們希望透過忠誠會員的數量可以讓機場線有更好的營收。

鄭文燦說，今年機捷的目標是「運量成長、多元服務」，經過一年測試我們決定從6月1 號開始推出120天五折的定期票優惠方案，120天內不限次數吃到飽，相信推出之後，一定會帶動常使用機場線的旅客都買這超優惠方案，也預估這方案推出之後運量會再更上一層樓。

為減輕通勤族的負擔，桃園捷運公司通車後，針對通勤族推出135定期票以及369定期票，有感降價，讓桃捷定期票乘客從通車初期5,800人次，成長至8,600人次，桃園捷運公司為了感恩回饋廣大的忠誠會員，推出抽獎活動，今日也由鄭文燦市長、桃捷董事長劉坤億、總經理蒲鶴章頒發最後一波抽獎活動前3大獎項，包括日本鹿兒島雙人來回機票、iPhoneX、折疊腳踏車，讓使用桃捷定期票的忠誠會員都有絕對的尊榮感。

桃園機場捷運通車一年多，運量已突破2,500萬人次，並持續穩定成長當中，成為機場聯外、都會通勤、休閒旅行的重要交通工具。除了透過票價減輕交通負擔之外，桃捷也將不定期推出忠誠會員回饋方案，以及和沿線商家合作推出來店消費折扣優惠，或者是滿額禮活動，讓使用桃捷的通勤族，便捷搭桃捷，在忙碌的生活中還有小確幸直達美好。

桃捷宣布，將於今（2018）年6月1日，正式推出120天半價定期票，凡購買120...
桃捷宣布，將於今（2018）年6月1日，正式推出120天半價定期票，凡購買120天半價定期票綁定起迄站，在此期間區間內，皆可不限次數、不限車種搭乘。　圖／桃捷公司提供
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