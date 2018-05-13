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台中港三井OUTLET串成海景廊帶 台中港區盼有新風貌

2018-05-13 08:46聯合報 記者黑中亮╱即時報導

三井OUTLET PARK是台中港地區第一個大型外國投資案，台中港務分公司上月底特別前往香港海港城考察，了解郵輪到港後整體的交通動線規畫，以及未來遊客抵埠後，能夠立刻與親水遊憩空間結合，甚至從一下船就可以直接接駁赴景點或進城，甚至直接走進中部臨港最亮眼的休閒購物新樂園。

台中港務分公司指出，台中港要轉型，不僅是國際商港，未來更是觀光商務專區，OUTLET PARK建立後，再結合周邊飯店、娛樂休閒設施及雙港輕軌捷運、大台中山手線等交通措施，串接附近梧棲漁港、高美濕地及媽祖文化園、大甲鎮瀾宮等景點，形成一串海景廊帶，成為台中港區的新風貌。

針對三井OUTLET PARK北側臨水岸，港區已進行親水遊憩空間整建，目前已開始設置媽祖行海裝置藝術、港區公園綠美化、台中港後花園等觀光元素，從北防波堤的釣魚專區，接上梧棲漁港、海洋生態館，而正在規畫中的電力博物館，不只是為國際遊客，更為本國遊客打造具備海洋風情的旅遊環境。

當地居民期待，這股觀光商機不只三井OUTLET PARK，帶來結合休閒娛樂的海港購物新型態，相信摩天輪所聚集的人潮，如同周邊離岸風電大風車，帶來龐大的就業人潮，配合市府對於交通基礎建設的投入，被遺忘已久的海線人，盼望能夠繼捷運藍線同意延伸到台中港後，再迎來一個新的明天。

台中港完成兩座船橋及風雨走廊，將迎接未來的郵輪及兩岸航線載客市場。圖／台中港提供
台中港完成兩座船橋及風雨走廊，將迎接未來的郵輪及兩岸航線載客市場。圖／台中港提供
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結合未來的三井OUTLET PARK，台中港即將迎來兩岸航線旅客外的國際郵輪旅客...
結合未來的三井OUTLET PARK，台中港即將迎來兩岸航線旅客外的國際郵輪旅客。記者黑中亮／攝影
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海峽號是目前台中港定期航線的主力，目前旅客可以經由船橋登船下船。圖／台中港提供
海峽號是目前台中港定期航線的主力，目前旅客可以經由船橋登船下船。圖／台中港提供
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