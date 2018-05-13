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M17國際化策略 吸引創投

2018-05-13 01:17經濟日報 記者彭慧明／台北報導

M17 Entertianment（M17）即將在美國申請掛牌上市，成為主要股東、日本新創創投基金IVP（Infinity Ventures）旗下投資新創另一家獨角獸。

IVP創始合夥人田中章雄說，黃立成創辦17 Media前，做交友App只以本地市場為主，他毫無興趣。但後來觀察亞太地區各市場下載App數量排行榜時，發現有個「17」快速成長，且不是靠促銷或買流量增加，又是黃立成創辦的，馬上上門求投資機會。

田中章雄說，不論是台灣或其他地區新創，都要以大市場為主，否則就是國際化。

台灣如果新創只侷限在本地，不能說沒有機會，但國際創投不認為有賣點，不會注意。17 Media獲得青睞原因，除了打國際市場，黃立成對「打賞」（reward）機制的設計很好，帶動人氣、以及有更好的內容上架，後來幾乎所有直播都馬上跟進這一點。

IVP另一位創辦人黃立安是黃立成的堂弟，他說，黃立成作為家族裡的「大哥」、個人魅力很強且聰明、看得出問題。

黃立成一行程式都不會寫，但憑著對產品與市場的熟悉，能讓工程師改出最好的產品。

IVP投資17 Media時正快速擴張，黃立安形容「忙到他（黃立成）的電話都輪流響，沒有時間跟我講話」，黃立安還得捐出行動電源幫堂哥手機充電，也沒有因為具備親戚身分比較有機會投資，跟IVP協商很久才在A輪的1,000萬美元中拿到50%額度。

黃立成創投基金行動電源
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