產業追蹤／史瓦濟蘭紡織業...台商力挺

史瓦濟蘭在睽違三年後，2018年元月起恢復「非洲成長暨機會法(AGOA)」適用資格，今後史國成衣等產品銷往美國將恢復享有免關稅及免配額之優惠待遇。史國政府對於重返AGOA案相當重視，因為將有助於該國經濟發展、增加就業機會及吸引外人投資，紡織成衣業有望重振以往出口雄風。

史瓦濟蘭因過去未配合美國政府要求，改善該國勞工權益及人民集會結社自由，2015年1月起遭美國自AGOA適用名單中剔除，導致成衣等輸往美國之貨品大幅減少，從2014年之8,150萬美元衰退至2017年之1,000萬美元以下。史國近幾年完成修正工業關係法，允許工會及資方聯盟註冊登記；修正有關工會領導人之民事與刑事責任等政治改革，才得以重新適用AGOA的優惠。

史國紡織業以成衣、紡紗及周邊相關產業為主，全國有20餘家工廠，紡織品成為重要出口創匯項目。我國紡織業者於2000年起陸續前往投資，史國紡織業幾乎成為台商的天下，包括成衣廠、紡紗廠、織布廠、染整廠等合計12家，最具規模者是南緯集團的四家成衣廠及染整廠。

過去三年史國出口美國之成衣失去免關稅及免配額優勢，難以與其他非洲及東南亞國家競爭，偌大之廠房設備及原料閒置，損失不貲。但台商發揮靈活之彈性應變措施，精簡人事將外銷市場從美國轉向南非為主之非洲南部國家，並將產能轉移至仍享有AGOA適用資格之賴索托。

台商在史國投資製造業始於1986年設立的南京機械公司，隨後配合政府鼓勵投資友邦之政策，自1996年至2009年陸續有許多國人自台或由南非前來投資設廠，多數為成衣工廠。

台商在史國投資最盛時期有30多家成衣廠，至今仍為史國最重要的投資外商。

至2018年3月，在南緯集團旗下四家及其他八家成衣公司，另有生產塑膠編織袋、紙箱、機器配件、衛生紙及種植蓖麻等合計19家公司，歷年來總投資金額約8,000萬美元，創造近1.3萬個就業機會，撫養人口超過10萬人，占全國人口十分之一。對史國經濟發展及民生有很大貢獻。

史國2017年出口額16.3億美元，進口額14.7億美元，主要出口項目有濃縮果汁、蔗糖、棉紗、水果罐頭(柑橘、葡萄柚、鳳梨)。由於蔗糖品質甚佳，可口可樂在當地設立濃縮液工廠，產品出口至非洲、中東等地區。

隸屬於Rhodes Food Group的史瓦濟蘭罐頭公司(Swazican)主要生產鳳梨、葡萄柚及柑橘等之水果罐頭及濃縮果汁，並為多家世界知名品牌代工。該公司並利用加工之餘品來生產飼料及柑橘皮油。我國食品加工業者可考慮前往史國投資設立水果罐頭及濃縮果汁加工廠，我國政府將提供多項經費補助優惠措施。未來設廠生產後，除出口至台灣外，也可運用AGOA優惠待遇銷往美國。

2017年6月我國赴史國投資經貿考察團參加史瓦濟蘭王國經貿暨投資商機說明會，台玻董事長林伯豐及元璋玻璃鄭文煜都表示，將分別投資1億美元、1,000萬美元發展該國玻璃工業。

史國知名的Ngwenya Glass廠製造之玻璃動物，如非洲水牛、大象等栩栩如生，造型極為可愛，許多愛好者透過郵購蒐集並收藏。台玻及元璋玻璃未來在當地設廠生產各式玻璃之際，也可跟Ngwenya Glass廠合作，發揮各自所長，結合台商的工廠生產與全球行銷管理效益，以及史商的設計創意，達成一加一大於二之效果。(作者是外貿協會市場拓展處研究員)