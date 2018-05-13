產業追蹤／蘇伊士招商 貿協探路

2018-05-13 01:04 經濟日報 李彥駒



2018年埃及總統選舉由現任總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi)以壓倒性選票獲選連任，證明他在位期間努力推動政治穩定與經濟成長，獲得國人信任。埃及政府為推動經貿基礎建設，一方面透過大幅降低關稅及所得稅、簡化進口流程、國營企業民營化等措施，並致力於改善投資環境，增建國內數個加工出口區，期望藉由外資進駐於工業區投資，進而促進產業升級，提高經濟成長。

2015年8月啟用的新蘇伊士運河，係由原蘇伊士運河拓寬長約35公里的平行新河道，且對37公里長舊河道進行拓寬和疏浚，適合更大噸位的貨輪通過並實現雙向通航。預計2023年時，新運河啟用後通航船隻數量可雙倍成長，從目前每日49艘提高到97艘裝卸量，稅收將從2017年的75億美元增加到132億美元，讓新運河的承載量滿足國際貿易需求，增加埃及的外匯收入，躍為世界級的經貿和物流中心。

埃及政府更成立蘇伊士運河經濟區，設立目的是要建立良好的投資環境，提高就業率和居住人口。為經濟區的發展，埃及政府在全國開發六條道路與鐵路以加強經濟區之間彼此聯繫，以現代化的交通提高港口裝卸量。

蘇伊士運河經濟區有工業發展、貨運服務、資訊通訊技術、可再生能源，港口和物流等產業值得開發，包括汽車組裝、高新電子、石油煉化、水產養殖、船舶製造、輕紡織品等。蘇伊士運河一直是世界貿易的重要航道之一，並且是全球商業運輸最繁忙的水上通衢，在地理位置上占有極大優勢。經濟區擁有良好的地理位置，扼歐、亞、非的中心，腹地有近16億的人口紅利，針對外國公司，埃及政府提出多項減免關稅優惠，且埃及低廉的國內勞動力，提供工廠較大優勢。在經濟區內投資，有百分之百的外資擁有權、百分之百外資管控進出口權利、進口埃及商品免收關稅和銷售稅、出口商品至埃及只需支付原料的稅、成品出口至埃及免稅及能快速開通簽證等優惠。針對蘇伊士運河經濟區，該經濟區委員會更提供網上辦理和一站式服務，縮短投資者註冊登記和辦理營業執照等流程，並保證投資者在兩天或更短時間內完成註冊。蘇伊士運河經濟區還擁有最先進的水電系統，並協助建設新的通訊、交通設備等，盡最大可能提供經濟特區最先進與便利的設備。

外貿協會今年3月舉辦非洲市場拓銷團，曾到埃及投資署蘇伊士分處拜訪，瞭解蘇伊士經營的三大公立工業區概況，先瞭解當地狀況，協助台商提早進入埃及市場布局。三大公立工業區中，Adabiya位於蘇伊士灣沿海地區, 面積約247,208平方公尺，區域內的基礎建設有道路、汙水處理、水及電力等。適合投資的產業有化學工業、紡織業、工程工業、食品業、物流業。此區域被規劃為工業用地如工業專案、倉儲專案及石化業服務，而與海事相關的產業則有船舶製造、漁業等。

Ataka已有超過85%的土地被企業預訂，埃及政府目前致力於基礎建設，如電力、水及汙水處理。適合投資的產業有化學工業、紡織業工程工業、食品業。目前已進駐的產業有石油化學產業、石油設備租賃、石油煉製、液態天然氣、玻璃及鋼鐵製造、金屬製造及其相關產品產業、船舶製造、導航服務、船舶配件補給、煤炭製造、港口營運管理。

Port Tawfik鄰近於蘇伊士港，目前區域內已經有道路、汙水處理、水及電力等基礎建設，適合進駐的產業有化學工業、紡織業、工程工業、食品業。在此特區已設立產業包含：船舶保存與供給、海事服務、輕工業等。(作者是外貿協會市場拓展處研究員)

外貿協會簡介

外貿協會是經濟部結合其轄境內工商團體在1970年成立的公益財團法人，以協助各界拓展對外貿易為設立宗旨。目前除台北總部，設有新竹、台中、台南及高雄等國內辦事處和遍布全球各地60個據點；也陸續設立台灣貿易中心、台北世界貿

易中心等姐妹機構。