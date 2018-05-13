親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

產業追蹤／蘇伊士招商 貿協探路

2018-05-13 01:04經濟日報 李彥駒

2018年埃及總統選舉由現任總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi)以壓倒性選票獲選連任，證明他在位期間努力推動政治穩定與經濟成長，獲得國人信任。埃及政府為推動經貿基礎建設，一方面透過大幅降低關稅及所得稅、簡化進口流程、國營企業民營化等措施，並致力於改善投資環境，增建國內數個加工出口區，期望藉由外資進駐於工業區投資，進而促進產業升級，提高經濟成長。

2015年8月啟用的新蘇伊士運河，係由原蘇伊士運河拓寬長約35公里的平行新河道，且對37公里長舊河道進行拓寬和疏浚，適合更大噸位的貨輪通過並實現雙向通航。預計2023年時，新運河啟用後通航船隻數量可雙倍成長，從目前每日49艘提高到97艘裝卸量，稅收將從2017年的75億美元增加到132億美元，讓新運河的承載量滿足國際貿易需求，增加埃及的外匯收入，躍為世界級的經貿和物流中心。

埃及政府更成立蘇伊士運河經濟區，設立目的是要建立良好的投資環境，提高就業率和居住人口。為經濟區的發展，埃及政府在全國開發六條道路與鐵路以加強經濟區之間彼此聯繫，以現代化的交通提高港口裝卸量。

蘇伊士運河經濟區有工業發展、貨運服務、資訊通訊技術、可再生能源，港口和物流等產業值得開發，包括汽車組裝、高新電子、石油煉化、水產養殖、船舶製造、輕紡織品等。蘇伊士運河一直是世界貿易的重要航道之一，並且是全球商業運輸最繁忙的水上通衢，在地理位置上占有極大優勢。經濟區擁有良好的地理位置，扼歐、亞、非的中心，腹地有近16億的人口紅利，針對外國公司，埃及政府提出多項減免關稅優惠，且埃及低廉的國內勞動力，提供工廠較大優勢。在經濟區內投資，有百分之百的外資擁有權、百分之百外資管控進出口權利、進口埃及商品免收關稅和銷售稅、出口商品至埃及只需支付原料的稅、成品出口至埃及免稅及能快速開通簽證等優惠。針對蘇伊士運河經濟區，該經濟區委員會更提供網上辦理和一站式服務，縮短投資者註冊登記和辦理營業執照等流程，並保證投資者在兩天或更短時間內完成註冊。蘇伊士運河經濟區還擁有最先進的水電系統，並協助建設新的通訊、交通設備等，盡最大可能提供經濟特區最先進與便利的設備。

外貿協會今年3月舉辦非洲市場拓銷團，曾到埃及投資署蘇伊士分處拜訪，瞭解蘇伊士經營的三大公立工業區概況，先瞭解當地狀況，協助台商提早進入埃及市場布局。三大公立工業區中，Adabiya位於蘇伊士灣沿海地區, 面積約247,208平方公尺，區域內的基礎建設有道路、汙水處理、水及電力等。適合投資的產業有化學工業、紡織業、工程工業、食品業、物流業。此區域被規劃為工業用地如工業專案、倉儲專案及石化業服務，而與海事相關的產業則有船舶製造、漁業等。

Ataka已有超過85%的土地被企業預訂，埃及政府目前致力於基礎建設，如電力、水及汙水處理。適合投資的產業有化學工業、紡織業工程工業、食品業。目前已進駐的產業有石油化學產業、石油設備租賃、石油煉製、液態天然氣、玻璃及鋼鐵製造、金屬製造及其相關產品產業、船舶製造、導航服務、船舶配件補給、煤炭製造、港口營運管理。

Port Tawfik鄰近於蘇伊士港，目前區域內已經有道路、汙水處理、水及電力等基礎建設，適合進駐的產業有化學工業、紡織業、工程工業、食品業。在此特區已設立產業包含：船舶保存與供給、海事服務、輕工業等。(作者是外貿協會市場拓展處研究員)

外貿協會簡介

外貿協會是經濟部結合其轄境內工商團體在1970年成立的公益財團法人，以協助各界拓展對外貿易為設立宗旨。目前除台北總部，設有新竹、台中、台南及高雄等國內辦事處和遍布全球各地60個據點；也陸續設立台灣貿易中心、台北世界貿

易中心等姐妹機構。

埃及外貿協會石油
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

台廠 搶搭電動車商機

2018-05-13 01:03

台系獨角獸M17 拚紐交所IPO

2018-05-13 01:04

創業超新星／震泰生醫抗癌 幫免疫細胞裝上「導航」

2018-05-13 00:02

M17國際化策略 吸引創投

2018-05-13 01:17

產業追蹤／埃及拚旅遊經濟 鄰國助陣

2018-05-13 01:04

產業追蹤／史瓦濟蘭紡織業...台商力挺

2018-05-13 01:04

電動車商機／攻次世代技術 各擁利基

2018-05-13 01:04

電動車掀新熱潮 台廠進補

2018-05-13 01:04

療法大革命 拚規模經濟

2018-05-13 00:02

致勝心法／創業三部曲：資金→市場→技術

2018-05-13 00:02

李冬陽 從科學家變生意人

2018-05-13 00:02

每周一勢／去年製造業固定資產增購1.07兆元

2018-05-13 00:02

台灣168／醫療器材 去年出口增11.2％

2018-05-13 00:02

大師智庫論壇／馬考談氣候變遷 將提對策

2018-05-13 00:01

產經線上／從模具到航太 欣鴻陽老總回饋母校

2018-05-12 23:34

張榮發總裁專機賣出 下午飛往濟州

2018-05-12 16:26

創業之星選秀大賽／展綠科技 用電管理變聰明

2018-05-12 02:02

創業之星選秀大賽／台灣骨王 掀醫療影像革命

2018-05-12 02:02

創業之星選秀大賽／唯醫生技 髓內釘定位更準

2018-05-12 02:02

創業之星選秀大賽／恩平方財經 輕鬆解讀趨勢

2018-05-12 02:02

創業之星選秀大賽／抓住產業趨勢 邁向國際

2018-05-12 02:02

創業之星決選 四贏家出列

2018-05-12 01:57

榮化接班布局 洪再興劉文龍扛營運重擔

2018-05-12 01:55

高雄氣爆／當時大虧…榮化一年拚出轉機

2018-05-12 01:55

成大校友會企業家論壇 四大咖分享創業經驗

2018-05-12 01:55

星宇Q2徵才 釋近百職缺

2018-05-12 01:55

創業之星 新秀出爐

2018-05-12 01:55

中郵數位轉型 瞄準智慧物流

2018-05-12 01:04

中華郵政 爭取資金鬆綁買股

2018-05-12 01:03

全台僅存狗骨頭工廠 一堂億元訂單的課

2018-05-11 09:28

一包10元的奶茶茶包 如何幫3點1刻創下1.2億年營收？

2018-05-10 11:07

90秒生產出特斯拉零件 台企「智慧製造」新贏家是他！

2018-05-10 10:52

Kamaro'an住下來吧！ 輪傘草編織工藝再創生

2018-05-09 16:00

Gogoro不只是機車 陸學森：客人快樂我就會成功

2018-05-08 10:15

任何人都可以是獨角獸 成功範例激勵年輕世代

2018-05-08 10:10

財經觀點／今年房市修正 谷底會走很久

2018-05-07 23:37
看更多

熱門文章

領了勞保 別忘了還有這筆退休金

2018-05-12 12:35

勞保+勞退 怎麼領才不會變「下流老人」？

2018-05-12 12:34

總統才剛參觀完 海洋風電最大外資股東就要賣股了

2018-05-12 22:05

張榮發總裁專機賣出 下午飛往濟州

2018-05-12 16:26

無現金支付 台灣排亞洲末段班

2018-05-12 06:29

用電大戶被罰？工商界憂懲罰性節電政策

2018-05-12 16:06

MLCC、晶片電阻缺貨 引出4條龍

2018-05-12 13:46

被動元件首季EPS閃金光 倍數跳才夠看

2018-05-12 13:46

有市場、公園 這10處捷運站交易超夯

2018-05-12 10:51

經濟解析／企業吹減資風 潛藏「另類下市」隱憂

2018-05-12 21:30

台電招考應試逾萬人 錄取率5.22%近4年高

2018-05-12 13:19

富士康證實 中國證監會核准FII首發

2018-05-12 10:05

台電招考 汪信宏捨半導體轉當空中飛人

2018-05-12 12:33

鋁捲板奇貨可居 大成鋼：首季毛利翻倍

2018-05-12 17:24

女兒祝母親節快樂 中華門市媽媽忙到暈頭叫她排隊

2018-05-12 21:46

油價平穩機制上路 台塑化要等中油先公布

2018-05-12 18:35

電信499攻防 5G前哨戰

2018-05-13 01:04

全國電Digital City屏東店開店首周 業績告捷

2018-05-12 12:49

用電大戶需節電5% 經濟部：非強制性要求

2018-05-12 19:51

電動車掀新熱潮 台廠進補

2018-05-13 01:04

風場還在蓋 外資麥格理要釋股

2018-05-12 23:44

中華電以戰止戰 重傷對手

2018-05-13 01:04

政院新經濟移民法 瞄準三類人才

2018-05-13 00:30

匯市最前線／台幣估緩貶 叩關30元

2018-05-13 01:38

台系獨角獸M17 拚紐交所IPO

2018-05-13 01:04

陸證監會准了 富士康FII最快月底A股掛牌

2018-05-13 01:04

農產品銷大陸 連兩年逆差

2018-05-13 00:02

政府推計畫…把外籍生攬牢牢

2018-05-13 00:30

懲罰性節電 工商界籲取消

2018-05-13 00:30

電動車商機／攻次世代技術 各擁利基

2018-05-13 01:04

農產銷大陸／農漁會合作 爭取國民待遇

2018-05-13 00:02

M17國際化策略 吸引創投

2018-05-13 01:17

創業超新星／震泰生醫抗癌 幫免疫細胞裝上「導航」

2018-05-13 00:02

富士通論壇 秀AI應用

2018-05-13 01:04

產業追蹤／史瓦濟蘭紡織業...台商力挺

2018-05-13 01:04

農產銷大陸／文創＋農業 打造特色小鎮

2018-05-13 00:02

產業追蹤／埃及拚旅遊經濟 鄰國助陣

2018-05-13 01:04

產業追蹤／蘇伊士招商 貿協探路

2018-05-13 01:04

財經觀點／綠色財政改革 刺激研發 提升薪資

2018-05-12 23:44

台廠 搶搭電動車商機

2018-05-13 01:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top