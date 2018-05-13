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產業追蹤／埃及拚旅遊經濟 鄰國助陣

2018-05-13 01:04經濟日報 李彥駒

埃及擁有豐富的古文明，也是阿拉伯世界的心臟，5,000多年前，尼羅河孕育出一個橫跨亞非的法老王國，當時留下的古文明遺址及古物，如圖騰卡門黃金面具及木乃伊等，時至今日，仍深深吸引世界各地遊客前往爭睹風采，使觀光業收入成為埃及重要的外匯來源之一。

2010年埃及觀光收入曾高達125億美元，但2013年發生政變，政治開始出現不穩，觀光收入開始下滑，2016年跌到最低點，僅剩38億美元，與2010年的風光相比，足足減少了70%，外界普遍悲觀的看待埃及觀光產業前景，更有多數人相信將影響該國未來經濟發展。

不過，埃及觀光部官員卻樂觀看待，因為埃及自2014年以後，政治、經濟逐漸穩定，政府計畫挹注更多的經費，積極協助重振觀光業，期許在2020年時，將旅遊收入達到260億美元。

今年3月，沙烏地阿拉伯王儲Mohammed bin Salman出訪埃及，針對兩國的戰略合作友好關係進行會談，雙方同意在紅海地區加強旅遊合作，共同設立100億美元的聯合基金推動「新未來專案(NEOM,Neo Mostaqbal意即New Future Project)」，於埃及西奈半島南部開發一座超級大城市，打造一個聯結約旦、埃及的產業特區，做為聯結埃及與沙烏地阿拉伯的出入口，連接歐、亞、非的樞紐，以帶動地方觀光產業發展。

會談中除在觀光、經濟等領域強化雙邊關係，埃及總統塞西和沙國王儲還討論地區衝突和反恐事務。埃及總統府發言人表示，雙方同意繼續合作，對抗地區國家間之不合與分裂的企圖。

阿拉伯國家中財富第一大國沙烏地阿拉伯與人口第一大國埃及的緊密關係，自埃及總統塞西2013年上任後，就受國際注目。去年埃及將兩個具戰略價值的紅海島嶼轉讓予沙國，希望藉由兩國合作，共同帶動中東地區的經濟與產業發展。

根據CIA Factbook資料顯示，埃及外匯存底於2017年底已達340億美元，較2016年增加22.3%。埃及總人口數於2017年底已近億人，30歲以下人口占近六成，人口紅利將帶動未來市場蓬勃發展，埃及總統也展現出推動經濟發展的決心，除不斷推出新計畫，以帶動經濟發展，同時建設新的首都，藉此解決開羅2,000萬人口超負荷的問題，並擴大內需維持經濟成長，另一方面也積極實施進口替代措施，希望增加就業機會以減少外匯的流失。

種種跡象皆顯示埃及未來經濟發展可期，今年4月埃及結束總統選舉，塞西獲得97.08%的高支持率順利連任，政治穩定下，外界對埃及經濟與觀光都持續看好，2016年埃及的觀光收入雖創新低，2017年時又遭遇恐怖攻擊，但埃及在2017年的經濟成長率仍有4.1%，觀光收入也成長123.5%，且GDP（PPP）達1兆1,990億美元。顯示政府對於社會安定、經濟成長等的努力都有成果，也讓埃及的旅遊業重新嶄露頭角，恢復政府對觀光產業的信心，觀光業可望重拾埃及經濟擴張的主要引擎角色，埃及政府也期望隨著政局的穩定、外匯存底成長，吸引更多外商前來投資，除跟沙國的新未來專案，今年2月也與以色列簽訂150億美元的天然氣合約，未來埃及會找尋更多與中東、非洲國家的合作方案，提供更多項經濟發展政策吸引外商投資進駐。(作者是外貿協會市場拓展處研究員)

埃及觀光
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