總統才剛參觀完 海洋風電最大外資股東就要賣股了

2018-05-12 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



市場傳出台灣首座離岸風電示範風場「海洋風電」的最大股東、持股50%的麥格理資本，此時就打算釋出17.5~25%持股。銀行團證實有此事，外商銀行表示，麥格理已透露釋股計畫，銀行團會要求，接手持股的新股東也要有風電開發經驗，例如由歐洲或日本的離岸風電開發商接手。

由麥格理、沃旭及上緯3大股東合資的「海洋風電」，是台灣首座離岸風電，並被列為「示範風場」。海洋風電位在苗栗外海，第1階段2部4MW風機已啟動商轉，第2階段20部6MW風機，明、2019年才開始施工，總發電容量128MW。

因應第2階段風電開發所須資金，「海洋風電」也在市場籌資，共有12家銀行，包括「澳盛銀、日本三菱東京、法國巴黎銀行、法國東方匯理、星展銀、德意志銀、法國興業、ING銀行」等8家外銀，及國泰世華、安泰銀、台北富邦和凱基銀等4家本國銀行參貸。本案總放款金額160億、貸款期間長達16年，由於其中「大部分金額」會採「無追索權專案融資(沒擔保，依賴未來現金流，做為還款主要來源)」，也將是台灣第1個採無追索權專案融資的離岸風電放款案。

但就在蔡英文總統5月初才剛去苗栗外海視察「海洋風電」離岸風場沒多久，根據專門報導再生能源融資及交易的專業媒體、SPARKSPREAD報導，麥格理資本已在4月啟動「海洋風電」售股計畫，打算釋出17.5~25%股權，給「志同道合(like-minded)」的新夥伴。麥格理在5月底前，接受有意投資者「無拘束力出價」，規劃在今年第3季完成釋股交易。

由於「海洋風電」160億貸款案，還未正式簽約，此時「最大股東」就要釋出部分持股，外界質疑，會否造成銀行貸款變數。但參貸的外銀業者表示，麥格理有透露釋股計畫，規劃還會保留25%到32.5%股權。

外銀業者說，在歐洲離岸風電市場，開發商在風機建造完成前就釋股「是常態」，很多開發商向銀行借款時，會加上此條件，以保留出場彈性。像麥格理這樣在初期即投入的風電開發商，可能有一定「premium(獲利)」，此時釋股，可緩解資金壓力，且可能有不少中小型風電開發商認為「海洋風電」已完整規劃而有意願接手持股，但銀行團會把關接手者的適格條件。

但金融研訓院「再生能源產業發展投融資模式探析報告」計畫主持人、國泰世華柬埔寨子行前董事長梁敬思表示，若麥格理要提前釋股，本案融資架構就不該再採高風險的「無追索權」專案融資，應改成有限度追索權專案融資，或由股東提出其他資產擔保。

梁敬思表示，因為就以相當成熟的歐洲離岸風電融資市場為例，銀行業多是在離岸風場「完成興建開始商轉」，才同意採「無追索權」專案融資，因為此時才確保有「現金流」可還款。目前台灣離岸風電幾乎都在規劃開發初期，大半都還沒開始興建，此時銀行就同意可採「無追索權」融資方式，他認為，只能說是十足高風險。