創業之星選秀大賽／唯醫生技 髓內釘定位更準

2018-05-12 02:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／台北報導



唯醫生技共同創辦人暨執行長曾尹俊昨（11）日表示，骨折是常見的傷害，透過髓內釘治療時，若能使用唯醫的iMET交鎖式髓內釘遠端螺孔定位裝置，不僅可以縮短手術時間，也可以增加定位的精確度及成功率。iMET預計明年上市，並將銷往美國及東南亞市場。

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唯醫是此次獲創業之星選秀評審青睞的優勝團隊，唯醫2015年由陽明大學技轉成立，除了曾尹俊為陽明醫工博士，另外陽明醫工教授朱唯勤、振興骨科主任朱唯廉也是共同創辦人。

曾尹俊表示，根據統計，平均每分鐘就有約3.25人因骨折進行髓內釘固定手術，但現有的醫材除了價格高，另外隨器材使用日久，準確度也會降低，也造成手術的時間拉長，臨床上未能滿足需求。唯醫指出，iMET交鎖式髓內釘遠端螺孔定位裝置利用可視光源引導，沒有輻射劑量問題，在不改變手術步驟下，可以增加定位精準度，縮短手術時間。而且為避免感染，採取一次性使用的耗材，也可大幅降低成本。

曾尹俊表示，綜觀目前長骨髓內釘的需求量，預測2020年全球將達200萬件，並以歐洲及北美市場占大宗。曾尹俊表示，此次參加創業之星選秀，在過程中不斷重新檢視唯醫的策略，以及原來的計畫是否合宜，是相當重要的收穫，評選團隊也給予很多建議，讓團隊更進一步思考目前的方向是否正確。