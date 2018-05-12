創業之星選秀大賽／台灣骨王 掀醫療影像革命

2018-05-12 02:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ／台北報導



研發醫學影像處理與運用的「台灣骨王生技」，獲第二屆創業之星選秀大賽優勝。台灣骨王研發經理謝明樺表示，台灣骨王目標是為全球醫療影像處理技術，做革命性的突破。他呼籲廣大的台灣骨科醫生們，不要猶豫，來試試看台灣骨王的醫療影像產品，就知道其所帶來的變革。

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台灣骨王創立於2017年3月，致力於醫療相關的軟體研發與醫療器材製造為目標，其軟體包含3D圖像軟土設計、醫療資訊系統、創新醫療器材研發、手術輔助軟體設計、影響軟體開發、開發骨科、內科、眼科、中醫所需的軟體產品。

謝明樺指出，台灣骨王研發的醫療眼鏡，是全世界第一個利用「MR混合實境技術」和技術攝影機影像的位置，X光影像即時顯示在醫師眼前，將數位化醫療搬進手術室，成為外科手術大幅進步的關鍵工具。

謝明樺表示，手術時醫師戴上智慧型眼鏡，眼前就可即時顯示病患骨骼及組織，讓醫師在手術過程中，即時反應，減少手術的複雜性，不用頻頻轉頭觀看螢幕中的影像，大幅縮短30%以上的手術時間，並加強手術精密度，讓醫生更能精準下刀。

同時，更可大量儲存影像資料，及減少重複照射X光的次數，避免病人與醫護人員長時間暴露在輻射線。

謝明樺說，台灣骨王的醫療眼鏡，連德國醫療器材大廠BrainLab看了都驚訝表示，不敢相信是台灣廠商研發的，因此，台灣骨科醫師及手術室器材經銷商，不要再猶豫，趕快來試試看醫療眼鏡為醫療影像技術所帶來的變革。