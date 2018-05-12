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創業之星選秀大賽／展綠科技 用電管理變聰明

2018-05-12 02:02經濟日報 記者何佩儒／台北報導

展綠科技的智慧用電管理系統昨（11）日獲得創業之星評審認同成為優勝團隊，展綠表示，電價持續上揚，節約用電不僅要改變用電量，還要改變用電習慣，展綠開發的綠能智慧檢測器安裝方便、成本低，透過將數據傳到手機及雲端網站，方便使用者管理。

經濟日報提供
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展綠由兩位在高科技產業工作超過十多年的吳仁作、王煌樑共同創辦，吳仁作在科技公司從研發做起，到專案管理經歷到接觸市場，即已觀察到物聯網未來趨勢。

展綠業務主任王秉鈞表示，展綠的智慧用電管理系統先協助業者找到耗電量大的原因、了解其用電習慣並加以改善，另外透過所裝設的檢測器找出問題設備。除了安裝簡易，透過無線傳輸可隨時監控電量、也有完整的用電資訊。在硬體安裝完後，監測平台會顯示契約電量，進行提醒，在用戶改善習慣及問題設備，電費即明顯降低。同時也會有異常警示提醒，提升用電安全。

展綠表示，企業會監控能源，主要就是成本考量，市面上有許多智慧電表產品，單價較高，或是為了安裝整套系統，生產線可能要停機停電，對用戶都是增加成本。展綠希望提供安裝容易及無需昂貴成本的產品，用經濟實惠的方法達到用電管理。

王秉鈞示，參與創業之星選秀不僅是一項很好的歷練，也可看到其他團隊，互相學習 ，是相當難得的經驗。

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