創業之星選秀大賽／抓住產業趨勢 邁向國際

2018-05-12 02:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ／台北報導



第二屆創業之星選秀大賽昨（11）日決選，評審認為，從本屆進入11強的新創公司來看，可發現集中於生醫醫材及綠能等兩大領域，與當前台灣產業發展趨勢契合，而這兩個領域，也是台灣在全球競爭舞台上較有優勢的產業。

本次創業之星選秀大賽的五名評審都是知名專家，包括中華開發金控資深副總經理暨創新科技金融處部門主管周郭傑、TXA創業家私董會董事長徐竹先、瀛睿兩岸暨創新顧問公司執行長簡榮宗、陽明大學生物醫學影像暨放射科學系教授張正、創投公會秘書長游瑞德。

徐竹先表示，本屆共103隊報名，到進入40強、最後篩選出11強，所分布的產業契合台灣當前的產業發展趨勢，尤其三名優勝者、二名佳作者，幾乎與生醫醫材與綠能有關。

徐竹先指出，台灣生醫醫材產業競爭優勢明顯，有很大機會走向國際，被投資機會大。反觀與網路有關的新創公司，因國外網路產業發展已很成熟，競爭優勢不明顯，故進入11強者鮮少有網路新創公司。

徐竹先強調，進入前11強的參賽者，有許多事從事能源產業，特別是綠能環保科技，台灣若能創造出節能的解決方案，便能輸出，幫助其他國家節能。

周郭傑表示，本屆參賽過程中，金融科技業者偏少，但台灣應投入更多資源在金融科技領域，助金融科技業者蓬勃發展。金融服務界無國界，金融科技發展可透過政府協助，串連不同市場，比如某金融科技技術獲倫敦許可後，可直接在澳洲、新加坡連結服務，這樣才能邁向全球。