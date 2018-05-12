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創業之星決選 四贏家出列

2018-05-12 01:57經濟日報 記者何佩儒／台北報導

第二屆創業之星選秀大賽昨天決選，經濟日報社長黃素娟（左起）、華南銀行副總經理黃俊...
第二屆創業之星選秀大賽昨天決選，經濟日報社長黃素娟（左起）、華南銀行副總經理黃俊智、與五名評審：開發金副總經理周郭傑、TXA創業家私董會董事長徐竹先、瀛睿兩岸暨創新顧問公司執行長簡榮宗、陽明大學教授張正、創投公會秘書長游瑞德等人合影。 記者林澔一／攝影
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由經濟日報主辦的「第二屆創業之星選秀大賽」昨（11）日公布決選結果，由展綠科技、唯醫生技、台灣骨王獲得優勝，恩平方財經獲頒人氣王獎項。預料優勝團隊將可獲得投資界與市場關注，有助其後續募資與接單。

為激發台灣經濟新動能，經濟日報去年起舉辦「創業之星選秀大賽」，今年進入第二屆，由日月光文教基金會、開發金控、華南銀行、創投公會、創業家私人董事會、天使投資協會、未來產房、藍濤亞洲共同協辦。報名的團隊，也從去年的92個團隊，今年增加到103家。這103個團隊，經審查後有40家進入複選，11家進入昨天的決選。

經濟日報社長黃素娟表示，經濟日報去年歡度50歲生日，在社慶時以「經濟50、創新台灣」為社慶主軸，因此舉辦創業之星活動，希望有更多新創公司為台灣經濟注入活水。新創團隊要創業不僅要有勇氣、毅力及資源，還要會說故事。新創公司透過故事行銷，才會被看見，說故事正是媒體的擅長，尤其經濟日報是財經專業媒體，將能做到「您只管創業，故事我們來說」。去年不少團隊在被報導後，吸引資金挹注，包括去年獲得佳作的華元生技，訂單也因此翻倍。

中華開發金控資深副總經理暨創新科技金融處部門主管周郭傑表示，以他從事金融科技來看，近來有三大趨勢，包括創新服務從單一走向多元，其次是跳躍式的用戶體驗，例如在客戶買咖啡時就進行眾募；以及找到合作夥伴比面對競爭對手更重要，建議新創團隊可以攜手合作。

華南銀行副總經理黃俊智指出，華南是在地的銀行，除了追求企業發展也相當重視社會責任，華南明年要慶祝100周年行慶，100年來華南與客戶共同成長，守護所有在台的創意、人才以及新創企業。華南金控旗下也有創投公司，11家入選者都是未來潛在的合作對象。

創業之星選秀大賽鎖定包括智慧裝置、物聯網（含雲端、大數據應用）、金融科技、生技醫療、綠能環保等五大類別受理報名，引起熱烈回響。今年的優勝團隊唯醫與台灣骨王在生技醫療領域有相當突破；展綠科技的技術讓節能可以變得更方便。

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