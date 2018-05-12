創業之星 新秀出爐

2018-05-12 01:55 經濟日報 本報訊



由經濟日報主辦的第二屆「創業之星選秀大賽」決選結果昨天出爐，經濟日報社長黃素娟（左起）與優勝的三家公司：台灣骨王、唯醫生技、展綠科技，兩家佳作：貝克生醫、台灣愛淨節能科技，及人氣王：恩平方財經獲獎代表合影。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

由經濟日報主辦的第二屆「創業之星選秀大賽」決選結果昨天出爐，經濟日報社長黃素娟（左起）與優勝的三家公司：台灣骨王、唯醫生技、展綠科技，兩家佳作：貝克生醫、台灣愛淨節能科技，及人氣王：恩平方財經獲獎代表合影。